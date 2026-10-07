В 2026 году для активных потребителей, продающих излишки электроэнергии по «зеленому» тарифу, вступили в силу новые правила. Изменения касаются времени, когда электроэнергия выкупается по «зеленому» тарифу, механизму оплаты вне этих часов и минимальному уровню собственного потребления. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии.
«Зеленый» тариф теперь зависит от времени: что изменилось для владельцев домашних СЭС
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Когда действует «зеленый» тариф
Для электроэнергии, производимой солнечными установками частных домохозяйств, установлены отдельные временные интервалы:
- с 1 апреля до 31 октября — с 04:00 до 23:00;
- с 1 ноября по 31 марта — с 06:00 до 21:00.
Именно в эти часы поставщик универсальных услуг выкупает электроэнергию по установленному «зеленому» тарифу.
Эти ограничения не распространяются на электроэнергию, отпущенную из установок хранения энергии, если они установлены в соответствии с требованиями законодательства.
Что будет с электроэнергией вне этих часов
Электроэнергия, производимая и отпущенная в сеть вне определенных временных интервалов, также может быть выкуплена, но ее цена будет определяться иначе.
Оплата будет производиться по меньшей из двух значений: либо по «зеленому» тарифу соответствующего домохозяйства, либо по цене на рынке «на сутки вперед» в конкретный расчетный час.
То есть если рыночная цена будет ниже «зеленого» тарифа, собственник получит именно более низкую рыночную цену.
Появилось требование по собственному потреблению
Еще одно важное изменение — минимальный уровень собственного потребления.
Для применения «зеленого» тарифа частное домохозяйство должно потреблять не менее 10 кВтч электроэнергии в месяц.
Кроме того, в пределах такого домохозяйства обязательно должно быть здание или здание.
Логика новых правил состоит в том, что частное домохозяйство прежде всего должно оставаться потребителем электроэнергии, а уже избыток производимой энергии продавать в сеть.
Что еще изменилось
Также установлены предельные объемы отпуска электроэнергии в зависимости от установленной мощности генерации.
НКРЭКУ уже частично внесла эти изменения в свои нормативно-правовые акты, в частности в Правил розничного рынка электрической энергии. Остальные необходимые решения регулятор планирует принимать в соответствии с требованиями законодательства.
Для владельцев домашних СЭС это означает, что теперь значение имеет не только объем поколения, но и время отпуска электроэнергии в сеть и уровень собственного потребления.
Комментарии - 3
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Ну тогда хоть почитайте этот документ —
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 грудня 2014 р. № 719 Київ
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих
…
Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719−2014-%D0%BF#Text
Рекомендую. очень интересно чтиво!!!
А самое главное в этой невеселой истории. что одновременно ВР, отдельным законом вносит правки в Налоговый кодекс и освобождает импортеров угля от уплаты НДС на импорт (читать ахметова и импорт с рф) и населению, под «соусом» реформ подымают в пять!!! раз цену на эл энергию!!!
Вот оно истинное лицо реформаторов с пула порошенко -гройсман, яценюк и К.
… а в это время все пользователи этого ресурса громко, от радости хлопали в ладоши. приветствуя реформы… ну это понятно. жить за родительские деньги на сьемной квартире, это не содержать свой дом и думать о будущем…