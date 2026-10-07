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7 октября 2026, 13:52 Читати українською

«Зеленый» тариф теперь зависит от времени: что изменилось для владельцев домашних СЭС

В 2026 году для активных потребителей, продающих излишки электроэнергии по «зеленому» тарифу, вступили в силу новые правила. Изменения касаются времени, когда электроэнергия выкупается по «зеленому» тарифу, механизму оплаты вне этих часов и минимальному уровню собственного потребления. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии.

В 2026 году для активных потребителей, продающих излишки электроэнергии по «зеленому» тарифу, вступили в силу новые правила.
В 2026 году для активных потребителей, продающих излишки электроэнергии по «зеленому» тарифу, вступили в силу новые правила.
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Когда действует «зеленый» тариф

Для электроэнергии, производимой солнечными установками частных домохозяйств, установлены отдельные временные интервалы:

  • с 1 апреля до 31 октября — с 04:00 до 23:00;
  • с 1 ноября по 31 марта — с 06:00 до 21:00.

Именно в эти часы поставщик универсальных услуг выкупает электроэнергию по установленному «зеленому» тарифу.

Эти ограничения не распространяются на электроэнергию, отпущенную из установок хранения энергии, если они установлены в соответствии с требованиями законодательства.

Что будет с электроэнергией вне этих часов

Электроэнергия, производимая и отпущенная в сеть вне определенных временных интервалов, также может быть выкуплена, но ее цена будет определяться иначе.

Оплата будет производиться по меньшей из двух значений: либо по «зеленому» тарифу соответствующего домохозяйства, либо по цене на рынке «на сутки вперед» в конкретный расчетный час.

То есть если рыночная цена будет ниже «зеленого» тарифа, собственник получит именно более низкую рыночную цену.

Появилось требование по собственному потреблению

Еще одно важное изменение — минимальный уровень собственного потребления.

Для применения «зеленого» тарифа частное домохозяйство должно потреблять не менее 10 кВтч электроэнергии в месяц.

Кроме того, в пределах такого домохозяйства обязательно должно быть здание или здание.

Логика новых правил состоит в том, что частное домохозяйство прежде всего должно оставаться потребителем электроэнергии, а уже избыток производимой энергии продавать в сеть.

Что еще изменилось

Также установлены предельные объемы отпуска электроэнергии в зависимости от установленной мощности генерации.

НКРЭКУ уже частично внесла эти изменения в свои нормативно-правовые акты, в частности в Правил розничного рынка электрической энергии. Остальные необходимые решения регулятор планирует принимать в соответствии с требованиями законодательства.

Для владельцев домашних СЭС это означает, что теперь значение имеет не только объем поколения, но и время отпуска электроэнергии в сеть и уровень собственного потребления.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 октября 2026, 14:23
#
Уважаемый «минфин» а вы не хотите рассказать всю историю с «зеленным тарифом»? Ну например начиная с того когда Ющенко подписал меморандум об обьединении энергосистем Украины и ЕС и соответственно Директивы Е С о развитии «зеленной» энергетики? Ну и конечно о 32!!! Постановлениях Каб Мина о льготах для частников при ввозе оборудования , покупке на территории Украины и подключении? Ну и конечно, о том, что даже янукович под давлением «мартыненко и ко» (комитет ВР по энергетики) не отменил эти льготы? Что тоже не хотите? Ну тогда расскажите о том, как главный «реформатор» яценюк в 2015 году взял и отменил все льготы и одновременно вел спец пошлину на все оборудование для «эеленки»…
Что тоже у вас нет желания?
Ну тогда хоть почитайте этот документ —
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 грудня 2014 р. № 719 Київ
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719−2014-%D0%BF#Text


Рекомендую. очень интересно чтиво!!!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 октября 2026, 14:26
#
Продолжение —
А самое главное в этой невеселой истории. что одновременно ВР, отдельным законом вносит правки в Налоговый кодекс и освобождает импортеров угля от уплаты НДС на импорт (читать ахметова и импорт с рф) и населению, под «соусом» реформ подымают в пять!!! раз цену на эл энергию!!!
Вот оно истинное лицо реформаторов с пула порошенко -гройсман, яценюк и К.

… а в это время все пользователи этого ресурса громко, от радости хлопали в ладоши. приветствуя реформы… ну это понятно. жить за родительские деньги на сьемной квартире, это не содержать свой дом и думать о будущем…
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bosyak
bosyak
7 октября 2026, 15:57
#
«Змішались коні люди…» «активних споживачів, які продають надлишки електроенергії за „зеленим“ тарифом» — активні споживачі не продають за «зеленим тарифом».
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