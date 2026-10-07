«Зеленый» тариф теперь зависит от времени: что изменилось для владельцев домашних СЭС

В 2026 году для активных потребителей, продающих излишки электроэнергии по «зеленому» тарифу, вступили в силу новые правила. Изменения касаются времени, когда электроэнергия выкупается по «зеленому» тарифу, механизму оплаты вне этих часов и минимальному уровню собственного потребления. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии.

В 2026 году для активных потребителей, продающих излишки электроэнергии по «зеленому» тарифу, вступили в силу новые правила.

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Когда действует «зеленый» тариф

Для электроэнергии, производимой солнечными установками частных домохозяйств, установлены отдельные временные интервалы:

с 1 апреля до 31 октября — с 04:00 до 23:00 ;

— с ; с 1 ноября по 31 марта — с 06:00 до 21:00.

Именно в эти часы поставщик универсальных услуг выкупает электроэнергию по установленному «зеленому» тарифу.

Эти ограничения не распространяются на электроэнергию, отпущенную из установок хранения энергии, если они установлены в соответствии с требованиями законодательства.

Что будет с электроэнергией вне этих часов

Электроэнергия, производимая и отпущенная в сеть вне определенных временных интервалов, также может быть выкуплена, но ее цена будет определяться иначе.

Оплата будет производиться по меньшей из двух значений: либо по «зеленому» тарифу соответствующего домохозяйства, либо по цене на рынке «на сутки вперед» в конкретный расчетный час.

То есть если рыночная цена будет ниже «зеленого» тарифа, собственник получит именно более низкую рыночную цену.

Появилось требование по собственному потреблению

Еще одно важное изменение — минимальный уровень собственного потребления.

Для применения «зеленого» тарифа частное домохозяйство должно потреблять не менее 10 кВтч электроэнергии в месяц.

Кроме того, в пределах такого домохозяйства обязательно должно быть здание или здание.

Логика новых правил состоит в том, что частное домохозяйство прежде всего должно оставаться потребителем электроэнергии, а уже избыток производимой энергии продавать в сеть.

Что еще изменилось

Также установлены предельные объемы отпуска электроэнергии в зависимости от установленной мощности генерации.

НКРЭКУ уже частично внесла эти изменения в свои нормативно-правовые акты, в частности в Правил розничного рынка электрической энергии. Остальные необходимые решения регулятор планирует принимать в соответствии с требованиями законодательства.

Для владельцев домашних СЭС это означает, что теперь значение имеет не только объем поколения, но и время отпуска электроэнергии в сеть и уровень собственного потребления.