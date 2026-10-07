Банки начали считать прибыль от ИИ: Lloyds ожидает более £100 млн в этом году

Банки все активнее считают, сколько денег им приносит искусственный интеллект. Уже 12 крупных финансовых учреждений сообщают о полученном или ожидаемом финансовом эффекте от ИИ — ранее было восемь. Об этом пишет Euronews.

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Среди них — британский Lloyds. В январе банк сообщил, что генеративный ИИ принес ему около £50 млн (€58,8 млн) в 2025 году. В этом году Lloyds ожидает получить от этой технологии более £100 млн.

«При рекордных бюджетах на ИИ банки, которые могут доказать отдачу от своих инвестиций, будут продолжать направлять средства туда, где они нужны», — сказал Даниэль Шеклфорд Капел, руководитель направления банковских исследований в Evident.

Банки усиливают контроль за ИИ

В то же время крупные банки уделяют больше внимания безопасности систем искусственного интеллекта. Среди ведущих банков 80% уже имеют расширенные механизмы контроля — в частности, проверяют данные, которые используют модели, и генерируемые ими ответы.

Среди остальных банков, представленных в соответствующем индексе, такие меры применяют только 40% учреждений.

В Европейском Союзе использование ИИ для оценки кредитоспособности граждан отнесено к высокорисковым сферам в соответствии с AI Act. В июле применение правил для таких систем отложили до декабря 2027 года.

Как банки будут оценивать результат от ИИ

Evident планирует в 2027 году добавить в свой индекс пятый показатель. Он будет оценивать фактические результаты, которых банки достигают благодаря использованию искусственного интеллекта.