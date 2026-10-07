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7 октября 2026, 13:30 Читати українською

РКО, депозиты, кредитование: в Идея Банке рассказали, какие услуги самые важные для малых предпринимателей

Банки значительно усилили конкуренцию на рынке обслуживания и кредитования малых компаний. Между тем самим предпринимателям важно качественное приложение банка, онлайн-открытие счета, быстрое оформление депозитов и кредитов и быстрое проведение платежей, отмечает директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банк Голованова Марина.

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Эксперт Идея Банка рассказала, почему цена пакета РКО больше не удерживает клиентов-предпринимателей

Чистый комиссионный доход банков во втором квартале 2026 г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 10,2% (+6.5% р/с) за счет дохода от платежных операций. Тем временем гривневые средства бизнеса в банках Украины выросли на 4,2% за второй квартал, что повторяет динамику предыдущих лет. В годовом исчислении гривневые средства бизнеса выросли на 17,1%. Об этом говорится в «Обзоре банковского сектора, август 2026 «, опубликованном НБУ .

Как рассказала директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банк Голованова Марина, конкуренция за ФЛП сегодня смещается от простого привлечения клиента к формированию максимально простого и выгодного старта работы с банком. А в каждом банке на рынке есть конкурентное предложение по стартовому пакету РКО, которое предусматривает несколько месяцев бесплатного обслуживания, лояльную комиссию за снятие наличных денег и бесплатное открытие счета.

«В Идея Банка такой пакет называется „Идеальный Старт“, и этот тариф включает в себя бесплатное открытие, два месяца без платы за РКО, комиссию 1,5 грн. за платеж в другой банк, а за снятие наличных — от 0,5%. В то же время клиента нельзя удержать лишь низкой ценой. Цена становится точкой входа, но не основным фактором долгосрочной лояльности. Для ФЛП все важнее скорость открытия счета, удобство пользования услугами, качество поддержки, наличие кредитования и возможность получить весь спектр услуг в одном банке», — отметила директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банк Голованова Марина.

Банки сегодня заинтересованы в обслуживании микробизнеса, говорит эксперт, а количество предложений пакетов РКО для ФЛП постоянно растет.

«Малые предприниматели — это массовый сегмент, с каждым годом таких клиентов больше, и они ищут легкий сервис и удобное обслуживание, поэтому во многих коммерческих банках даже созданы отдельные программы по спецификации работы ФЛП. Это один из наиболее перспективных сегментов для банков, ведь происходит постоянное пополнение клиентской базы, а главное — потенциал для кросс-продаж на протяжении всего жизненного цикла бизнеса», — отметила Марина Голованова.

По ее словам, Идея Банк предлагает несколько пакетов РКО клиентам-ФЛП в зависимости от планируемого количества платежей, потребности в проведении ВЭД-платежей и необходимости снимать наличные средства. А вот цена пакетов в 2026 году не росла, что объясняется прежде всего высокой конкуренцией среди банков.

«Сейчас наблюдается высокая конкуренция среди банков, проведение постоянных акций по обслуживанию ФЛП, банки делают ставку на количество качественных, активных клиентов, обслуживаемых на полностью бескомиссионном пакете, причем дистанционно и быстро», — говорит эксперт Идея Банка.

По ее словам, растет роль цифровых сервисов банков в качественном обслуживании бизнес-клиентов, а банки постоянно совершенствуют приложения под нужды бизнеса. Быстрое и удобное приложение значительно экономит время, ведь клиент не тратит время на формирование нового платежа ежемесячно, а также может обеспечить четкое планирование своих расходов, говорит директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банк Голованова Марина.

Что касается главных продуктов для ФЛП, то кроме РКО в банках сейчас развивают два направления: кредитное и депозитное.

«Спрос на кредиты растет. Видим это по росту портфеля кредитов в Идея Банке: наш кредитный портфель бизнес-клиентов за 7 месяцев работы вырос на 39,5%. Один из базовых кредитов — это „Первый кредит с Идеей“. Именно такой кредит предлагаем клиентам, имеющим как минимум год стажа работы», — отметила директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банк Голованова Марина.

По ее словам, обычно ФЛП привлекает кредитные средства на финансирование текущих потребностей бизнеса (покупка топлива, техники, ремонт коммерческого помещения), но также для покупки товара, приобретения коммерческого автотранспорта, с целью пополнить оборотные средства и рассчитаться с контрагентами.

Депозиты также интересный продукт для ФЛП, говорит директор Департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банк Голованова Марина. По ее словам, как правило, предприниматели размещают средства на краткосрочных вкладах сроком до 3 месяцев. «Идея Банк, кроме депозитов, индивидуально рассматривает вопрос установления платности по остаткам клиента», — рассказала директор Департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банк Голованова Марина.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растет спрос на кредиты для малого бизнеса, а предприниматели все чаще обращаются в финучреждения за займами для расширения дела и пополнения оборотных средств. Чаще всего обращаются за кредитами представители таких секторов как розничная торговля промышленные товары, услуги для населения, розничная торговля продовольственными товарами, рестораны, малые производственные предприятия.

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Источник: Ідея Банк
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