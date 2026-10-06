Перебои с топливом: эксперт советует водителям сделать 50-70 литров запаса

Из-за российских атак на украинском рынке топлива могут возникнуть перебои со снабжением. Поэтому водителям уже сейчас нужно запастись дополнительными объемами бензина. Об этом рассказал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн в эфире Вечер.LIVE .

Эксперт не исключил, что могут возникать перебои со снабжением топливом

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О чем предупреждают водителей

Он отметил, что топливная отрасль находится под прицелом россиян. По его оценке, уничтожено уже очень много инфраструктуры. И хотя украинская экономика и логистика адаптируются, уже построена новая, логистически и географически диверсифицированная система, но ее также могут атаковать.

Топливо заводится бензовозами и вагонами, а также идет по «трубе», но система не является непоколебимой и пуленепробиваемой. Враг постоянно ищет слабые места и, к сожалению, их находит. В частности, усложненные, если еще не исключены, морские поставки. Поэтому следствием российских атак могут стать логистические разрывы", — сказал он.

Перебои со снабжением

Эксперт не исключил, что могут возникать перебои со снабжением топливом. Он прогнозирует, что устранение последствий российских атак может занять 2−3 недели. И именно на такие периоды он советует иметь собственный запас топлива.

«Учитывая, что в среднем водители потребляют 100 литров топлива ежемесячно, нужно иметь 50−70 литров запаса. И если произойдет что-то подобное, то это обезопасит от того, что все вместе бросятся опустошать заправки и устроят там ажиотаж и панику».

При этом он сообщил, что постоянно производит запас топлива для автомобиля и посоветовал это делать всем автовладельцам.

«Горючее не прокиснет, его всегда можно использовать. Поэтому деньги не пропадут», — сказал он.