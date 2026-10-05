После закрытия межбанка в понедельник, 5 октября, курс доллара увеличился на 4 копейки в покупке и почти на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 7 в продаже.
После выходных доллар и евро снова дорожают на межбанке
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
|
Открытие 5 октября
|
Закрытие 5 октября
|
Изменения
|
44,97/45,00
|
45,01/45,05
|
4/5
|
50,32/50,34
|
50,38/50,41
|
6/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,75−45,28 грн. Евро покупают за 50,24 грн., а продают за 50,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,09−45,10, евро — 50,73−51,00 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии