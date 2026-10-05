Расходы украинцев за границей выросли до максимума 2026 года: сколько оставили в августе

В августе 2026 года расходы украинцев за рубежом составили $764 млн — это самый высокий месячный показатель с начала года. Одним из факторов такого роста мог стать сезон отпусков и более активные туристические поездки. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В августе 2026 года расходы украинцев за рубежом составили $764 млн — это самый высокий месячный показатель с начала года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В то же время, значительную часть увеличения показателя в долларовом эквиваленте можно объяснить курсовым фактором.

В евро расходы почти не изменились

Если перечислить августовские расходы в евро, динамика выглядит гораздо более сдержанно.

В июле украинцы потратили за границей около €663 млн, а в августе — €660 млн, то есть на 0,4% меньше, чем месяцем ранее.

Таким образом, рост евро к доллару в августе математически увеличил долларовый эквивалент расходов, хотя фактический объем у евро остался почти неизменным.

За восемь месяцев расходы сократились

За январь-август 2026 года украинцы потратили за границей около $5,7 млрд.

Это на 5,1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В пересчете на евро расходы составляли около €4,89 млрд, что на 9,2% меньше год к году.

Повлияла ли новая волна выезда

Делать вывод о сильном миграционном факторе именно в августе пока рано.

В то же время, в сентябре-октябре его влияние потенциально может усилиться на фоне российских атак на украинские города и инфраструктуру.

Снижение расходов за границей по итогам восьми месяцев также может быть связано с более слабыми миграционными потоками по сравнению с предыдущим годом.

Среди других возможных причин — постепенный переход части украинцев за границей на счета в местных банках, из-за чего меньшая часть их расходов проходит через украинскую банковскую систему. Версии о переходе части расчетов в теневой или криптовалютный сегмент остаются предположением и требуют отдельных данных для подтверждения.