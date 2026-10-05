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5 октября 2026, 16:53 Читати українською

Бизнесов увеличилось на 66 тысяч: сколько ФОП открыли и закрыли в 2026 году

За январь-сентябрь 2026 года в Украине зарегистрировали 222 288 новых ФОП, тогда как 155 645 предпринимателей прекратили деятельность. Таким образом, количество открытий превысило количество закрытий на 66 643 ФОП. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра, которые приводит Опендатабот.

За январь-сентябрь 2026 года в Украине зарегистрировали 222 288 новых ФОП, тогда как 155 645 предпринимателей прекратили деятельность.
За январь-сентябрь 2026 года в Украине зарегистрировали 222 288 новых ФОП, тогда как 155 645 предпринимателей прекратили деятельность.
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Количество новых предпринимателей по сравнению с прошлым годом почти не изменилось, в то время как закрытий стало меньше сразу на 27%.

Сентябрь стал рекордным по количеству открытий

В январе, марте, апреле и мае новых предпринимателей открывалось больше, чем в месяцы прошлого года.

В феврале, июне, июле, августе и сентябре количество новых регистраций было ниже прошлогоднего.

В то же время, именно сентябрь стал рекордным месяцем 2026 года — тогда зарегистрировали около 27,4 тыс. новых ФОПов.

В Опендатаботе также обращают внимание, что всплеск закрытий в январе 2025 был связан с тем, что в декабре 2024 государственные реестры не работали, поэтому часть заявлений была перенесена на следующий месяц.

Где открыли больше всего ФОПов

Лидером по количеству новых предпринимателей стал Киев — 27,3 тыс. ФОПов.

Далее следуют Днепропетровская область — 22,3 тыс., Львовская — 17,2 тыс., Одесская — 16,7 тыс. и Киевская область — 16,5 тыс.

Наибольший чистый прирост также зафиксирован в столице +7 751 ФОП. В Днепропетровской области прирост составил +7333, во Львовской — +6963, в Киевской — +6510, в Одесской — +5143.

Розничная торговля остается самой популярной

Каждый четвертый новый ФОП в 2026 году работает в сфере розничной торговли — таких зарегистрировали 60,3 тыс.

Второе место занимает компьютерное программирование — 16,7 тыс., третье — оптовая торговля с 16,6 тыс.

Среди самых популярных направлений — образование и деятельность по обеспечению блюдами и напитками: по 10,7 тыс. новых ФОПов.

Где закрывали бизнес чаще всего

Больше прекращений деятельности зафиксировали в Киеве — 19,5 тыс.

В Днепропетровской области закрыли 14,9 тыс. ФОП, в Одесской и Харьковской — по 11,5 тыс., во Львовской — 10,2 тыс.

Почти каждый третий закрытый ФОП работал в розничной торговле — 49,4 тыс. Еще 17,1 тыс. прекращений пришлось на компьютерное программирование, 11,7 тыс. — на оптовую торговлю.

В трех регионах ФОП стало меньше

Только в трех прифронтовых регионах количество закрытий превысило количество открытий.

Наибольшее сокращение зафиксировали в Донецкой области — минус 1120 ФОП. В Херсонской области их стало меньше на 397, в Луганской — на 203.

В других 22 регионах количество новых предпринимателей превысило число прекративших деятельность.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Moonlighter
Moonlighter
5 октября 2026, 18:24
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ФОП це не бізнес.
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