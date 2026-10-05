Goldman Sachs назвал 4 акции европейского люкса, которые следует покупать

После трех лет замедления рынок европейского люкса может получить новый толчок в 2027 году. Goldman Sachs ожидает ускорения роста продаж и среди 10 европейских компаний назвал четыре акции с рейтингом Buy: Richemont, LVMH, Moncler и Prada.

Goldman Sachs назвал 4 акции компаний из сегмента роскоши с потенциалом роста в 2027 году

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По мнению аналитиков во главе с Эрваном Рамбуром, продажи люксовых брендов замедлились не только из-за проблем в экономике. Среди причин они называют резкое повышение цен и более медленный темп появления новых продуктов. С середины 2019 года по середину 2026-го традиционные люксовые бренды подняли цены примерно на 60%, отмечают в Goldman Sachs.

В то же время в банке ожидают, что уже в следующем году ситуация улучшится. В 2027 году рост продаж компаний люксового сектора может ускориться до 7% против 6% в 2026 году. Goldman Sachs также прогнозирует возврат отрасли к средним однозначным темпам роста.

Лучшую динамику, по прогнозу банка, и дальше будет показывать рынок США. Goldman Sachs также ожидает возобновления продаж на Ближнем Востоке и стабилизации в Китае. В Европе рынок будет слабее, хотя спрос со стороны американских туристов может поддержать продажи.

Какие акции советует Goldman Sachs

Среди четырех акций с рекомендацией Buy Goldman Sachs больше всего выделяет Richemont. Банк установил для нее целевую цену CHF225, назвав компанию «чистейшей ставкой на рост ювелирного сегмента». В Goldman Sachs ожидают, что это направление будет и дальше расти.

Для LVMH банк установил целевую цену в €500. Аналитики ожидают возобновления роста продаж кожевенных изделий с 2027 года. В то же время они считают, что акции LVMH могут получить особенно сильный импульс, если инвесторы снова заинтересуются люксовым сектором.

Целевая цена для Moncler составляет €62. Goldman Sachs отмечает сильный рост выручки компании, высокие маржинальные показатели и возможности для развития в США.

По Prada банк установил целевую цену HK$52. Аналитики считают, что акции компании выглядят особенно недооцененными по сравнению с темпами роста ее прибыли.

Не все представители сектора получили положительную оценку. Kering, Burberry и Brunello Cucinelli Goldman Sachs начал покрывать с рейтингом Neutral, а для Zegna сохранил такой же рейтинг. По Kering аналитики отметили, что план перезапуска компании пока не доказан, в то время как стабильный рост Brunello Cucinelli, по их оценке, «имеет свою цену».

Еще осторожнее Goldman Sachs оценивает Hermes и Swatch — обе акции получили рейтинг Sell. По Hermes аналитики заявили, что исторический двузначный квартальный рост «явно остановился». При этом акции компании уже упали на 36% с начала года.

Для Swatch в Goldman Sachs отметили высокую оценку акций и меньший масштаб компании. По мнению аналитиков, затраты на рост могут усложнить восстановление стабильно высокой маржи.