S&P Global Ratings запустила новую систему оценки рисков цифровых хранилищ для кредитования — Vault Risk Assessment (VRA). Компания стремится предоставить институциональным инвесторам независимый инструмент для оценки рисков в сегменте децентрализованных финансов (DeFi).
S&P запустила систему оценки рисков криптохранилищ кредитования, поскольку рынок DeFi вырос до $10 млрд
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Что такое криптохранилища
Цифровые хранилища для кредитования — это блокчейн-инструменты, объединяющие средства инвесторов и направляющие их в соответствии с определенной инвестиционной стратегией. По принципу работы, они частично напоминают традиционные инвестиционные фонды.
Управление средствами может производиться автоматически с помощью смартконтрактов или менеджерами. Инвесторы получают токены, подтверждающие их долю в активах хранилища и потенциальном доходе.
Такие инструменты фактически переносят в блокчейн функции, которые в традиционных финансах выполняют фонды денежного рынка, частного кредитования, прямых инвестиций и хедж-фонды.
Криптохранилища быстро набирают популярность
Рынок кредитных хранилищ цифровых активов остается относительно молодым, но за последние два года существенно вырос.
По данным S&P, общий объем средств, размещенных в таких хранилищах, в сентябре 2026 года достиг примерно $10 млрд. Для сравнения, в сентябре 2024 года этот показатель составил всего $1,5 млрд.
Таким образом объем депозитов в сегменте за два года увеличился примерно в 6,7 раза.
Несмотря на прозрачность блокчейн-транзакций, информация о стратегиях управления средствами и связанных с ними рисках до сих пор часто остается ограниченной. Именно эту проблему S&P хочет решить с помощью новой VRA системы.
Какие риски будет оценивать S&P
VRA будет давать прогнозную оценку относительного риска обесценивания активов инвестора в кредитном хранилище. Анализ будет охватывать шесть основных категорий:
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кредитное качество портфеля;
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несоответствие ликвидности;
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риски куратора;
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риски блокчейна;
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риски протокола;
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сохранность и управление хранилищем.
S&P Global Ratings — подразделение международной аналитической компании S&P Global, известной, прежде всего, кредитными рейтингами и оценкой рисков компаний, банков и государств. Теперь S&P расширяет свою деятельность на рынок цифровых активов. При этом VRA не кредитный рейтинг и не оценивает потенциальную доходность инвестиции.
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