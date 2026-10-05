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5 октября 2026, 15:47 Читати українською

S&P запустила систему оценки рисков криптохранилищ кредитования, поскольку рынок DeFi вырос до $10 млрд

S&P Global Ratings запустила новую систему оценки рисков цифровых хранилищ для кредитования — Vault Risk Assessment (VRA). Компания стремится предоставить институциональным инвесторам независимый инструмент для оценки рисков в сегменте децентрализованных финансов (DeFi).

S&P Global Ratings запустила новую систему оценки рисков цифровых хранилищ для кредитования — Vault Risk Assessment (VRA).
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Что такое криптохранилища

Цифровые хранилища для кредитования — это блокчейн-инструменты, объединяющие средства инвесторов и направляющие их в соответствии с определенной инвестиционной стратегией. По принципу работы, они частично напоминают традиционные инвестиционные фонды.

Управление средствами может производиться автоматически с помощью смартконтрактов или менеджерами. Инвесторы получают токены, подтверждающие их долю в активах хранилища и потенциальном доходе.

Такие инструменты фактически переносят в блокчейн функции, которые в традиционных финансах выполняют фонды денежного рынка, частного кредитования, прямых инвестиций и хедж-фонды.

Криптохранилища быстро набирают популярность

Рынок кредитных хранилищ цифровых активов остается относительно молодым, но за последние два года существенно вырос.

По данным S&P, общий объем средств, размещенных в таких хранилищах, в сентябре 2026 года достиг примерно $10 млрд. Для сравнения, в сентябре 2024 года этот показатель составил всего $1,5 млрд.

Таким образом объем депозитов в сегменте за два года увеличился примерно в 6,7 раза.

Несмотря на прозрачность блокчейн-транзакций, информация о стратегиях управления средствами и связанных с ними рисках до сих пор часто остается ограниченной. Именно эту проблему S&P хочет решить с помощью новой VRA системы.

Какие риски будет оценивать S&P

VRA будет давать прогнозную оценку относительного риска обесценивания активов инвестора в кредитном хранилище. Анализ будет охватывать шесть основных категорий:

  • кредитное качество портфеля;

  • несоответствие ликвидности;

  • риски куратора;

  • риски блокчейна;

  • риски протокола;

  • сохранность и управление хранилищем.

S&P Global Ratings — подразделение международной аналитической компании S&P Global, известной, прежде всего, кредитными рейтингами и оценкой рисков компаний, банков и государств. Теперь S&P расширяет свою деятельность на рынок цифровых активов. При этом VRA не кредитный рейтинг и не оценивает потенциальную доходность инвестиции.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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