Что больше всего мешает украинцам открыть бизнес в 2026 году — опрос

Главным препятствием для старта собственного дела в 2026 году украинцы называют нехватку стартового капитала. Так ответили 38% участников опроса Rakuten Viber, проведенного в сентябре в официальном канале для предпринимателей Viber Business Club.

Главным препятствием для старта собственного дела в 2026 году украинцы называют нехватку стартового капитала.

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Еще 20% респондентов считают основной проблемой нехватку личного ресурса — времени, сил и других возможностей.

Что больше всего мешает открыть бизнес

Ответы на вопрос о главном барьере для старта собственного дела распределились следующим образом:

стартовый капитал — 38% ;

; нехватка личного ресурса — 20% ;

; нехватка кадров и надежной команды — 13% ;

; риски из-за отключения, обстрелов и логистики — 9% ;

; высокая конкуренция и сложность привлечения клиентов — 8% ;

; документальное оформление — 6% ;

; налоги и отчетность — 6% .

Таким образом, финансовый барьер существенно опережает налоговые или бюрократические трудности.

У каждого третьего уже есть собственный бизнес

Среди участников опроса 35% сообщили, что уже имеют собственное дело.

Еще 15% планируют открыть бизнес, но пока не отважились.

В то же время:

27% не интересуются предпринимательством;

не интересуются предпринимательством; 13% имеют бизнес для себя — хобби или подработку без официальной регистрации;

имеют бизнес для себя — хобби или подработку без официальной регистрации; 10% раньше имели бизнес, но закрыли его.

В Rakuten Viber отмечают, что высокая доля предпринимателей среди опрошенных связана со спецификой аудитории канала Viber Business Club.

Как проводили опрос

Исследования проводились в формате анонимного онлайн-опроса в сентябре 2026 года.

В опросе приняли участие около 400 пользователей, а сам канал для предпринимателей имеет аудиторию более 90 тыс. пользователей.

Результаты показывают, что для потенциальных предпринимателей главным сдерживающим фактором остается доступ к стартовому капиталу, тогда как вопросы налогов и отчетности отходят на второй план.