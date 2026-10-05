Главным препятствием для старта собственного дела в 2026 году украинцы называют нехватку стартового капитала. Так ответили 38% участников опроса Rakuten Viber, проведенного в сентябре в официальном канале для предпринимателей Viber Business Club.
Что больше всего мешает украинцам открыть бизнес в 2026 году — опрос
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Еще 20% респондентов считают основной проблемой нехватку личного ресурса — времени, сил и других возможностей.
Что больше всего мешает открыть бизнес
Ответы на вопрос о главном барьере для старта собственного дела распределились следующим образом:
- стартовый капитал — 38% ;
- нехватка личного ресурса — 20% ;
- нехватка кадров и надежной команды — 13% ;
- риски из-за отключения, обстрелов и логистики — 9% ;
- высокая конкуренция и сложность привлечения клиентов — 8% ;
- документальное оформление — 6% ;
- налоги и отчетность — 6% .
Таким образом, финансовый барьер существенно опережает налоговые или бюрократические трудности.
У каждого третьего уже есть собственный бизнес
Среди участников опроса 35% сообщили, что уже имеют собственное дело.
Еще 15% планируют открыть бизнес, но пока не отважились.
В то же время:
- 27% не интересуются предпринимательством;
- 13% имеют бизнес для себя — хобби или подработку без официальной регистрации;
- 10% раньше имели бизнес, но закрыли его.
В Rakuten Viber отмечают, что высокая доля предпринимателей среди опрошенных связана со спецификой аудитории канала Viber Business Club.
Как проводили опрос
Исследования проводились в формате анонимного онлайн-опроса в сентябре 2026 года.
В опросе приняли участие около 400 пользователей, а сам канал для предпринимателей имеет аудиторию более 90 тыс. пользователей.
Результаты показывают, что для потенциальных предпринимателей главным сдерживающим фактором остается доступ к стартовому капиталу, тогда как вопросы налогов и отчетности отходят на второй план.
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