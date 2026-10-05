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5 октября 2026, 13:59 Читати українською

Евро провалился до минимума за 17 месяцев: доллар в Украине уже выше 45 грн

Евро на мировом валютном рынке опустился ниже $1,12 и в данный момент падал до $1,1161 — минимума с мая 2025 года. Основное давление на валюту оказывают долговые и бюджетные проблемы Франции и политическая неопределенность в Европе. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Евро на мировом валютном рынке опустился ниже $1,12 и в данный момент падал до $1,1161 — минимума с мая 2025 года.
Евро на мировом валютном рынке опустился ниже $1,12 и в данный момент падал до $1,1161 — минимума с мая 2025 года.
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Для украинского рынка это совпало с выходом доллара выше психологической отметки в 45 грн: на открытии межбанка котировки составляли 45,08−45,13 грн/$.

Французский долг давит на евро

Одним из главных факторов падения EUR/USD стала распродажа французских гособлигаций. Доходность 10-летних бумаг Франции приближалась к 5%, а спред к германским бондам резко расширился.

Инвесторов беспокоят высокий госдолг Франции и трудности с сокращением бюджетного дефицита. Дополнительную нервозность рынка добавила Испания. Премьер Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы на 29 ноября после поражения правительства во время голосования по жилищным мерам.

Рынок меньше верит в дальнейшее повышение ставки ЕЦБ

Ситуацию усложняет и монетарный фактор. Высокие цены на энергоносители поддерживают инфляцию в Европе, но в то же время ухудшают перспективы экономического роста.

На этом фоне рынки сократили ожидания дальнейшего повышения ставок Европейским центробанком. Это ослабляет поддержку евро по сравнению с долларом.

Что это значит для гривны

Для Украины падение EUR/USD создает дополнительную дилемму НБУ.

Если регулятор будет пытаться не допустить дальнейшего падения курса евро к гривне, то при более слабом EUR/USD это математически будет означать более высокий курс доллара.

На открытии межбанка доллар уже достиг 45,08−45,13 грн, то есть фактически вышел в зону предыдущего исторического максимума.

Теперь ключевой вопрос — позволит ли НБУ доллару закрепиться выше 45 грн или продолжит сдерживать его, допуская дальнейшее снижение курса евро.

В мировых торгах EUR/USD уже тестирует уровни, которые рынок не видел около 17 месяцев, поэтому дальнейшее поведение пары остается одним из главных внешних факторов для украинского валютного рынка.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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