Приват изменяет условия кредитного лимита: что стоит за этим «улучшением»

На первый взгляд, оба изменения однозначно выгодны клиенту: пользоваться деньгами без процентов можно дольше, а ежемесячно возвращать меньшую сумму. Но у кредитов есть одна особенность: меньший обязательный платеж не всегда означает более дешевый кредит.

Поэтому, ознакомившись с полными Условиями и правилами ПриватБанка, ссылку на которые банк сам предоставляет клиентам в уведомлении, можно обнаружить несколько нюансов. О них стоит знать, прежде чем воспринимать новые условия исключительно как подарок банка клиентам.

Обратите внимание на маленькое слово «до»

62 дня — это максимальная, а не гарантированная продолжительность льготного периода для каждой отдельной покупки.

Согласно опубликованным банком условиям, льготный период привязан к календарному периоду совершения операций и установленной дате погашения. Поэтому фактическое количество дней без процентов будет зависеть, в частности, от того, когда именно клиент воспользовался кредитными средствами.

Таким образом, воспринимать сообщение «до 62 дней» как «на каждую покупку я получаю 62 дня без процентов» было бы ошибкой. В то же время сама возможность дольше пользоваться кредитными средствами в рамках льготного периода для клиента, который вовремя полностью погашает соответствующую задолженность, безусловно, является преимуществом.

Что с процентами по непогашенному кредиту

В сообщении ПриватБанка говорится, что, если клиент не успеет погасить всю сумму в течение льготного периода, минимальный платеж составит 4% вместо 7%. Здесь важно разделять два совершенно разных понятия.

Первое — погашение задолженности в рамках льготного периода. Второе — минимальный обязательный платеж.

Уплата минимального платежа не означает, что оставшейся частью кредита можно продолжать пользоваться без процентов. Если условия льготного периода не выполнены, на задолженность начисляется предусмотренная тарифами процентная ставка.

Согласно опубликованным на данный момент тарифам, для карты «Универсальная» она может составлять 3,5% в месяц, или 42% годовых, а для отдельных вариантов с Pro — 3% в месяц, или 36% годовых.

Поэтому 4% — это не стоимость кредита. Это лишь минимальная часть задолженности, которую банк требует погасить в течение месяца.

Рассмотрим простой пример. Предположим, клиент использовал 100 тыс. грн кредитного лимита. Льготный период закончился, но всю сумму он не вернул. Если применяется ставка 3,5% в месяц, то при задолженности 100 тыс. грн проценты за один месяц в упрощенном расчете составят около 3 500 грн.

Теперь посмотрим на минимальный платеж в размере 4%. Очевидно, что при таком соотношении значительная часть средств, которые клиент ежемесячно перечисляет банку, может уходить именно на обслуживание процентов, а основной долг будет сокращаться значительно медленнее, чем может показаться клиенту.

Именно здесь проявляется обратная сторона «улучшения».

Снижение минимального платежа облегчает финансовую нагрузку на заемщика сегодня, но при прочих равных условиях может увеличить срок, в течение которого он будет оставаться должником банка. А чем дольше сохраняется непогашенная основная задолженность, тем дольше существует база для начисления процентов.

Поэтому утверждения «минимальный платеж стал меньше» и «кредит стал дешевле» вовсе не являются синонимами.

В полных условиях есть еще один важный нюанс.

Опубликованные тарифы предусматривают не только определенный процент минимального платежа, но и дополнительное условие: платеж должен быть не меньше установленной минимальной суммы и не меньше процентов, начисленных за предыдущий месяц.

То есть, если сумма начисленных процентов окажется больше рассчитанного минимального платежа, ориентироваться исключительно на рекламируемые «4%» не получится.

С точки зрения банка это логично: механизм не должен допускать ситуацию, когда клиент платит меньше, чем ему начислено процентов. Однако для клиента это означает, что 4% — не универсальный ответ на вопрос «сколько максимум мне придется платить каждый месяц».

Еще интереснее механизм уплаты процентов

Условия предусматривают возможность проведения соответствующей операции за счет кредитного лимита, после чего эта сумма должна быть погашена клиентом в составе последующих платежей.

Фактически возникает ситуация, при которой для обслуживания кредитной задолженности могут использоваться кредитные средства. Это не означает, что банк что-либо скрывает: такой механизм прописан в договоре. Однако он хорошо показывает, почему клиенту опасно оценивать состояние кредита только по одному показателю — размеру минимального платежа.

Можно исправно вносить установленный банком минимум и при этом довольно медленно сокращать основной долг.

Есть еще одно условие, о котором стоит знать владельцам кредитных карт.

Условия предусматривают, что, если клиент самостоятельно не внес минимальный платеж в установленный срок, банк при предусмотренных договором обстоятельствах может инициировать его списание с других счетов этого клиента в ПриватБанке.

Это положение важно само по себе, хотя без сравнения предыдущей и новой редакций договора было бы некорректно называть его нововведением, которое вступает в силу с 1 ноября. То же касается и других положений договора, существующих независимо от нынешней рекламной кампании.

Наименее приятная часть любого кредитного договора начинается там, где заканчивается своевременное обслуживание долга.

Согласно опубликованным тарифам «Универсальной», процентная ставка при просрочке может составлять 7% в месяц, или 84% годовых, а для отдельных Pro-тарифов — 6% в месяц, или 72% годовых.

Поэтому между рекламируемыми льготными условиями и реальной стоимостью проблемного кредита существует огромная разница. Именно поэтому кредитную карту следует оценивать как минимум по трем параметрам: продолжительности льготного периода, ставке после его окончания и последствиям просрочки.

Так новые условия выгодны или нет?

Для клиента, который использует кредитную карту как инструмент краткосрочного финансирования и полностью погашает необходимую задолженность в течение льготного периода, его увеличение может стать реальным преимуществом. Клиент получает больше времени для использования денег практически без процентов.

Для клиента, который не может полностью погасить задолженность и месяцами вносит лишь установленный банком минимум, ситуация выглядит иначе. Для него гораздо важнее не рекламируемые «62 дня» и «4%», а процентная ставка после окончания льготного периода и скорость, с которой фактически уменьшается основной долг.

Именно поэтому снижение минимального платежа следует воспринимать не как снижение стоимости кредита, а как уменьшение обязательной ежемесячной финансовой нагрузки. Это не одно и то же.

Более того, экономические интересы сторон здесь естественным образом различаются.

Заемщику, как правило, выгодно как можно быстрее уменьшить долг, на который начисляются проценты. Банк получает процентный доход до тех пор, пока существует соответствующая задолженность. Поэтому после сообщения «было 7%, стало 4%» я бы обращала внимание не только на то, сколько банк позволяет заплатить в этом месяце, но прежде всего на то, сколько долга останется после этого платежа.

И еще одна деталь

На странице тарифов, на которую сам ПриватБанк направляет клиентов для ознакомления с подробными условиями, сейчас можно увидеть разные параметры в зависимости от вида подписки: в частности, 5% и до 55 дней без подписки, а также 4% и до 62 дней при соответствующих условиях с подпиской.

Поэтому клиенту, получившему уведомление о «7% → 4%» и «55 → 62 дня», после 1 ноября стоит проверить не только рекламное сообщение, но и конкретные условия, установленные именно для его карты.

Потому что самая важная цифра в кредитном договоре очень часто оказывается не той, которую банк напечатал самым крупным шрифтом.