Курс доллара вырос, евро просел: что происходит на валютном рынке

В понедельник, 5 октября, средний курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро потерял 14 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

В понедельник, 5 октября, средний курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро потерял 14 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,74−45,25 грн. Евро покупают за 50,30 грн, а продают за 51,02 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,81−44,98 грн, евро — 51,76−51,11 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,97−45,00 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,32−50,34 грн.

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