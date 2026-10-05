Какие новые авто украинцы покупали чаще всего в сентябре: топ-10 моделей

В сентябре 2026 года в Украине было реализовано 4881 новый легковой автомобиль. По данным Укравтопрома, самой популярной моделью месяца стала Toyota RAV4 — украинцы приобрели 340 таких авто.

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На втором месте оказался Renault Duster с результатом 329 авто, а тройку лидеров замкнула Skoda Kodiaq — 184 авто.

Топ-10 самых популярных моделей сентября

Toyota RAV4 — 340 авто; Renault Duster — 329; Skoda Kodiaq — 184; Hyundai Tucson — 165; BYD Sea Lion 06 — 145; Volkswagen Touareg — 140; Toyota Camry — 137; Toyota Land Cruiser Prado — 119; Skoda Octavia — 111; Mazda CX-5 — 108.

Toyota представлена сразу тремя моделями

Наибольшее представительство в первой десятке у Toyota — в рейтинг вошли RAV4, Camry и Land Cruiser Prado.

Также по две модели у топ-10 имеют Skoda — Kodiaq и Octavia.

В то же время, пятое место занял BYD Sea Lion 06, что свидетельствует о заметном присутствии китайского бренда среди самых популярных новых авто месяца.