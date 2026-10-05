В сентябре 2026 года в Украине было реализовано 4881 новый легковой автомобиль. По данным Укравтопрома, самой популярной моделью месяца стала Toyota RAV4 — украинцы приобрели 340 таких авто.
Какие новые авто украинцы покупали чаще всего в сентябре: топ-10 моделей
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На втором месте оказался Renault Duster с результатом 329 авто, а тройку лидеров замкнула Skoda Kodiaq — 184 авто.
Топ-10 самых популярных моделей сентября
- Toyota RAV4 — 340 авто;
- Renault Duster — 329;
- Skoda Kodiaq — 184;
- Hyundai Tucson — 165;
- BYD Sea Lion 06 — 145;
- Volkswagen Touareg — 140;
- Toyota Camry — 137;
- Toyota Land Cruiser Prado — 119;
- Skoda Octavia — 111;
- Mazda CX-5 — 108.
Toyota представлена сразу тремя моделями
Наибольшее представительство в первой десятке у Toyota — в рейтинг вошли RAV4, Camry и Land Cruiser Prado.
Также по две модели у топ-10 имеют Skoda — Kodiaq и Octavia.
В то же время, пятое место занял BYD Sea Lion 06, что свидетельствует о заметном присутствии китайского бренда среди самых популярных новых авто месяца.
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Источник: Минфин
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