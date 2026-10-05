В Киеве установили 12 автоматических турелей, предназначенных для борьбы с реактивными ударными беспилотниками типа «Шахед». В дальнейшем количество таких систем планируется увеличивать. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом «Флэш».
В Киеве «шахеды» будут сбивать с помощью ИИ: установлено 12 автоматических турелей
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Речь идет об украинском технологическом решении, использующем пулеметное вооружение и элементы искусственного интеллекта для выявления и поражения воздушных целей.
Турелей будет больше
По предоставленной информации, установка таких систем в столице будет продолжаться.
Основная задача турелей — усилить защиту города от ударных дронов, в том числе их реактивных модификаций.
Жителей призывают соблюдать правила безопасности
На фоне усиления противовоздушной защиты жителям столицы напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
В частности, не следует находиться у окон. При угрозе следует пользоваться укрытиями и выполнять официальные рекомендации по безопасности.
Источник: Минфин
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