В Киеве «шахеды» будут сбивать с помощью ИИ: установлено 12 автоматических турелей

В Киеве установили 12 автоматических турелей, предназначенных для борьбы с реактивными ударными беспилотниками типа «Шахед». В дальнейшем количество таких систем планируется увеличивать. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом «Флэш».

В Киеве установили 12 автоматических турелей, предназначенных для борьбы с реактивными ударными беспилотниками типа "Шахед".

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Речь идет об украинском технологическом решении, использующем пулеметное вооружение и элементы искусственного интеллекта для выявления и поражения воздушных целей.

Турелей будет больше

По предоставленной информации, установка таких систем в столице будет продолжаться.

Основная задача турелей — усилить защиту города от ударных дронов, в том числе их реактивных модификаций.

Жителей призывают соблюдать правила безопасности

На фоне усиления противовоздушной защиты жителям столицы напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

В частности, не следует находиться у окон. При угрозе следует пользоваться укрытиями и выполнять официальные рекомендации по безопасности.