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24 октября 2026, 9:42 Читати українською

Банки будут обмениваться данными о нелегальных казино: как будет работать новая система

Украинские банки готовятся к запуску сервиса для обмена информацией о платежных картах, счетах и торговцах, которые могут быть связаны с нелегальным игорным бизнесом. О новом механизме сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Украинские банки готовятся к запуску сервиса для обмена информацией о платежных картах, счетах и торговцах, которые могут быть связаны с нелегальным игорным бизнесом.
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Система Illegal Gambling & Miscoding Risk Notificator должна помочь финансовым учреждениям выявлять платежные схемы теневых казино, использующих счета в разных банках.

На 30 октября запланирована рабочая встреча Ассоциации ЕМА по запуску сервиса. Участники обсудят возможности системы, порядок обмена данными, тестирование и пилотное использование.

Сервис, разработанный Украинской межбанковской ассоциацией членов платежных систем ЕМА, станет частью платформы AntiFraud HUB, предназначенной для обмена информацией о рисках платежного мошенничества.

Почему банки объединяют информацию о нелегальных казино

Нелегальные онлайн-казино могут использовать счета и карты клиентов разных банков для приема платежей. При этом каждое финансовое учреждение видит только операции в собственной системе, поэтому отдельные транзакции могут не выглядеть подозрительными.

Межбанковский обмен информацией должен помочь в выявлении связей между такими операциями. Если один банк обнаружит подозрительную карту, счет или торговца, другие участники смогут получить соответствующее уведомление и проверить свои данные.

По информации ЕМА, сервис будет охватывать два основных направления: мискодинг и использование так называемых дропов.

Как будут обнаруживать платежные схемы казино

1. Мискодинг — маскировка платежей.

Это ситуация, когда торговец принимает платежи для нелегального игорного бизнеса, но обозначает их как оплату других товаров или услуг. Для этого могут использовать некорректные MCC-коды — категории торговцев, применяемые при обработке карточных платежей, — или другие реквизиты.

Обмен информацией о таких торговцах позволит банкам быстрее выявлять возможные нарушения и проверять подозрительные платежные операции.

2. Дропы — карточки и счета, через которые собирают деньги.

В таких схемах используются счета или платежные карты, на которые поступают средства от клиентов нелегальных казино. Сигналом для проверки могут стать платежные реквизиты, найденные на сайтах азартных игр или подозрительная активность по счету.

Будут ли блокировать карты автоматически

Нет. Сервис предназначен для обмена сигналами о рисках, а не для автоматической блокировки карт и счетов.

Если банк обнаружит подозрительный платёжный инструмент или торговца, он сможет передать информацию через AntiFraud HUB. Уведомление получит банк, обслуживающий соответствующую карточку или счет, или другие участники системы, если речь идет о возможном мискодинге.

После этого финансовое учреждение будет проверять полученные сведения и сообщать о результатах. На основе накопленной информации планируют формировать общую базу рисковых торговцев, карт и счетов.

Решение об усиленном мониторинге, ограничении операций или других мерах каждый банк будет принимать самостоятельно — с учетом результатов проверки и действующих требований законодательства.

Читайте также: Нелегальные онлайн-казино в Украине будут блокировать в течение 24 часов


Как это вписывается в борьбу с нелегальным игорным бизнесом

Нелегальные казино не только работают без надлежащей лицензии, но могут обходить финансовый контроль, маскируя назначение платежей или используя счета подставных лиц. Это затрудняет отслеживание потоков денежных средств и создает риски для клиентов.

Государственная политика противодействия незаконному игорному бизнесу предполагает усиление выявления финансовых схем и обмен информацией между ответственными органами. В августе 2026 года Кабинет министров одобрил соответствующую стратегию, которая, в частности, предусматривает усовершенствование инструментов обнаружения незаконных платежей и цифровых схем.

Новый межбанковский сервис должен стать дополнительным инструментом для выявления подозрительных операций. В то же время, его эффективность будет зависеть от того, сколько банков присоединятся к системе, насколько быстро они будут обмениваться информацией и как оперативно будут проверять полученные сигналы.

Как мы писали: ЕМА против перехода на ставки ЕС с 2028 года: что предлагают банки

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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