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23 октября 2026, 19:00 Читати українською

Кто заплатит за более дешевую рассрочку: CEO «Твоей Позыки» объяснил, как это работает

Кредитование покупок в магазинах может потребовать другой финансовой модели, чем обычные краткосрочные ссуды. По оценке CEO финтех-компании «Твоя Позыка» Руслан Тимощука, за кредит на 15 тыс. грн с погашением в течение трех месяцев переплата по ставке 1% в день может достичь 8−9 тыс. грн. Чтобы сделать такое финансирование более приемлемым для покупателя, часть его стоимости, по мнению руководителя компании, должна покрывать магазин.

Кредитование покупок в магазинах может потребовать другой финансовой модели, чем обычные краткосрочные ссуды.
Более выгодная рассрочка в магазине: генеральный директор «Твоей Позики» объяснил, кто будет покрывать расходы. ФОТО: linkedin.com/in/ruslan-tymoshchuk
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Почему обычный кредит не подходит

В ходе дискуссии о финансировании покупок непосредственно в магазине Тимощук пояснил, что имеющиеся кредитные продукты финансовых компаний имеют другую логику расчета доходности. Для рассрочки на несколько месяцев необходима отдельная модель с регулярными платежами.

«Если мы возьмем наш текущий продукт, то на 15 тысяч (…) на три месяца где-то будет 8−9 тысяч (…) переплата», — сказал CEO финтех-компании, рассматривая условную покупку бытовой техники за 15 тыс. грн.

По его словам, такая стоимость ссуды делает текущую модель непригодной для этого сценария. Речь идет именно о примере со ставкой 1% в день, приведенном в ходе дискуссии, а не об универсальном расчете для всех кредитов.

Кто должен оплачивать рассрочку

Тимощук считает, что расходы по финансированию нужно распределить между покупателем и магазином. Торговый партнер должен оплачивать часть стоимости кредита, поскольку рассрочка может помочь ему увеличить продажи. Покупатель также должен покрывать часть расходов, поскольку небанковские кредиторы работают с заемщиками с более высоким кредитным риском.

«Я считаю, что заплатить должен частично клиент, частично магазин, которому мы увеличим товарооборот», — объяснил Тимощук.

Он также предположил, что комиссия для магазина за такой продукт может быть выше банковской рассрочки. Окончательной модели тарификации компания пока не определила.

Что сдерживает запуск

По словам Тимощука, основные технические процессы кредитования у компании уже отлажены: есть регистрация клиентов, оценка рисков и другие необходимые инструменты. Для запуска финансирования непосредственно в магазине нужно интегрироваться с торговыми партнерами и согласовать экономические условия сотрудничества.

«Сейчас главный вопрос, по-моему, это экономика самого продукта», — отметил он.

Еще одно препятствие — репутация небанковских кредиторов. Тимощук отметил, что негативные ассоциации с отдельными финансовыми компаниями могут затруднять переговоры с магазинами.

Он также оценил потенциальную аудиторию небанковских кредиторов в 4−5 млн. клиентов. По его словам, это отдельный сегмент заемщиков, которым банки могут не согласовать кредитный лимит или в которых он уже исчерпан. Для таких клиентов стоимость финансирования может быть выше кредитных рисков.

По мнению руководителя финтех-компании, при наличии спроса и необходимой инфраструктуры финансовые компании могли бы наладить кредитование покупок в магазинах в течение одного квартала. Однако пока он не видит достаточно выраженного запроса рынка на такой продукт.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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