Минфин привлек Rothschild & Co и FinPoint для продажи госбанков: что известно об их опыте

Министерство финансов Украины привлекло международного финансового советника по подготовке к приватизации Укргазбанка и Сенс Банка. Соответствующие договоры подписали Минфин, оба финансовых учреждения и NM Rothschild & Sons Limited, входящая в группу Rothschild & Co. Советник будет работать совместно с украинской инвестиционно-банковской компанией FinPoint.

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Компании должны провести комплексный анализ деятельности банков, помочь определить первоначальную цену продаж государственных пакетов акций, подготовить материалы для потенциальных покупателей и привлечь международных инвесторов. Также они будут сопровождать организацию конкурса по продажам.

Rothschild&Co выбрали по результатам конкурсного отбора. Привлечение финансового советника является одним из предусмотренных законодательством этапов приватизации государственных банков. Цель процесса — сократить долю государства в банковском секторе и обеспечить прозрачную и конкурентную продажу активов.

Какой опыт имеет украинский FinPoint

FinPoint работает на украинском рынке с 2003 года и специализируется на сопровождении соглашений по слиянию и поглощению, реструктуризации долгов, привлечению капитала и финансовому консультированию. По данным компании, она предоставила консультации более чем в 60 транзакциях в частном и государственном секторах.

Среди сделок, указанных в портфеле FinPoint, есть несколько заметных сделок на украинском рынке:

Продажа Идея Банка. В 2025 году FinPoint выступала сосоветником польского Getin Holding во время продажи украинского Идея Банка группе TAS. Стоимость сделки составила $37 млн.

Приобретение части сети АЗС Shell в Украине. В 2025 году компания консультировала «Укрнафту» по поводу приобретения 51% украинского бизнеса автозаправочных станций Shell.

Реструктуризация долгов «Нефтегаза». В 2026 году FinPoint стала сосоветником группы «Нафтогаз» в процессе реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд.

Соглашение по «Банку Львов». В 2026 году компания консультировала акционеров банка по его продаже Креди Агриколь Украина. На момент публикации сделка указана в портфеле FinPoint как продолжающаяся.

Сотрудничество с Rothschild & Co по государственным финансам. Компании совместно консультировали Минфин по вопросам управления государственным долгом, привлечению финансирования и работе с инвесторами. Среди предыдущих проектов — выпуски еврооблигаций и привлечение кредитов под частичные гарантии Всемирного банка.

FinPoint и Rothschild&Co сотрудничают на украинском рынке с 2009 года. Такая комбинация локальной экспертизы и международных контактов должна помочь при подготовке к продаже Укргазбанка и Сенс Банка и поиске потенциальных покупателей.

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Что будет с банками до завершения приватизации

Привлечение советника не означает немедленной продажи банков или смены их владельцев. Следующие этапы будут предусматривать анализ финансового состояния учреждений, подготовку информации для инвесторов и проведение конкурса.

В Укргазбанке и Сенс Банке отмечают, что оба учреждения продолжают работать в обычном режиме и выполнять обязательства перед клиентами, в том числе по депозитам. О дальнейших шагах по подготовке к приватизации банки будут информировать на своих официальных сайтах.

Для государства продажи пакетов акций должны стать частью стратегии уменьшения присутствия в банковском секторе и привлечения стратегических инвесторов, которые смогут обеспечить дальнейшее развитие финансовых учреждений.

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