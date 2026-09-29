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29 сентября 2026, 14:00 Читати українською

Украина планирует подготовить проекты восстановления на $40 млрд в 2027 году — Кравченко

Украина планирует в 2027 году подготовить проекты восстановления на $40 млрд. и привлечь около $5 млрд. прямых иностранных инвестиций. Об этом министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко заявил в интервью Forbes.

Украина планирует в 2027 году подготовить проекты восстановления на $40 млрд.
Александр Кравченко

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По словам Кравченко, сейчас рост ВВП преимущественно обеспечивает потребление, в то время как торговый дефицит увеличивается. Значительная часть международной помощи направлена именно на потребление, а не на развитие производства.

$5 млрд иностранных инвестиций

Первым приоритетом Кравченко назвал привлечение инвестиций. Для этого, по словам министра, нужно создать условия для внутренних и иностранных инвесторов, в частности, через механизмы снижения и распределения рисков.

«Ключевой пробел — страхование военных рисков. Необходим комплексный механизм, который сделает инвестиции в Украину приемлемыми для частного капитала», — сказал министр.

Ориентир на 2027 год — около $5 млрд прямых иностранных инвестиций.

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Проекты восстановления на $40 млрд

Второй приоритет — подготовка проектов восстановления. По словам Кравченко, потенциал инвестиций в обновление Украины составляет сотни миллиардов долларов, поэтому качественные проекты нужно готовить уже сейчас.

Цель на 2027 год — сформировать портфель таких проектов общим объемом около $40 млрд.

Среди других условий привлечения инвестиций министр назвал развитие индустриальных парков, поддержку проектов со значительными инвестициями и возможность компенсировать капитальные вложения через налоги. Министерство обсуждает этот механизм с международными партнерами.

Кравченко также назвал инвестиции украинского бизнеса важным сигналом иностранным инвесторам.

Меньше бюрократии

Параллельно Министерство работает над дерегуляцией и сокращением бюрократической нагрузки. Чиновник отметил, что уже пересмотрены 1353 регуляторных инструмента, более 350 из них отменены.

Следующий шаг — отменить еще 58 разрешений, ввести разрешение с исчерпывающим перечнем разрешительных документов и заменить еще 147 разрешений декларациями.

Источник: Минфин
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