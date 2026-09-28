Как искусственный интеллект переписывает правила банковского риска и оценки клиентов

Банковская система стоит перед самым масштабным вызовом за последние десятилетия. Искусственный интеллект перестает быть просто удобным чат-ботом для поддержки клиентов и превращается в полноценного помощника аналитика. О том, что именно изменится для банков и их клиентов, в колонке для «Минфина» рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Что ИИ готовит за считанные минуты

Банк — это в значительной степени работа с информацией. Он выясняет, кто такой клиент, проверяет репутацию, реестры и судебные дела, анализирует отчетность, счета и залог, оценивает риски, контролирует платежи. Именно эту работу искусственный интеллект (ИИ) способен изменить сильнее всего. ИИ-агент может получить конкретное задание, обратиться к разрешенным источникам, сопоставить результаты и передать человеку план действий вместе с объяснением.

Представим себе первую встречу с предпринимателем. Банк еще не знает, кто его владельцы, откуда будут поступать средства, какие операции он будет проводить и за счет чего вернет кредит. ИИ-помощник может собрать информацию из разрешенных источников, проверить деловую репутацию и структуру собственности, выявить противоречия и подготовить вопросы для менеджера. Например: почему ожидаемые платежи не соответствуют заявленной деятельности? Связаны ли между собой крупнейшие контрагенты? Решение об установлении деловых отношений остается за банком.

Далее он сравнит продукты банка, найдет актуальные правила и предложит клиенту программу, соответствующую его потребностям. Один такой инструмент объединяет в себе функции менеджера, аналитика, продуктового специалиста и переводчика. Он может вести переписку на разных языках, искать программы международных организаций и доноров и готовить заявки. Менеджер сосредоточится на беседе с предпринимателем и проверке предложения. При этом система должна знать актуальные тарифы, внутренние документы и законодательные требования: ответ клиенту должен основываться на действующих правилах, а не на убедительном тексте, который ИИ мог придумать.

Далее ИИ сопоставит отчетность с движением средств, налогами и поступлениями. Для оценки залога он сравнит сотни объявлений, проследит, как долго продается имущество, и отличит цену предложения от вероятной цены продажи. В рисках учтет отключение электроэнергии, повреждение логистических маршрутов и зависимость от отдельных поставщиков. На выходе — проект заключения с источниками, пробелами и вопросами к владельцу. Решение о кредите остается за банком.

После выдачи ИИ может отслеживать, не изменились ли обороты, контрагенты и маршруты платежей. Если кредит покрыт государственной гарантией, он напомнит о критериях включения, сроках и документах, ошибка в которых может лишить банк возмещения. Система не должна придумывать лимиты или скрывать недостаток данных: исключения должны сразу попадать на рассмотрение специалиста. Такую систему должен разработать человек, понимающий кредитный риск и правила банка.

Опыт мировых гигантов: от 3 часов до 15 минут

Deutsche Bank использует ИИ для ускорения согласования корпоративных кредитов. При проверке поставщиков его система сократила время, которое раньше занимало около трёх часов, до 30 минут при проверке, проводимой человеком. В Bank of America ИИ-агент уже сокращает сбор и обработку документов для финансирования врачей, стоматологов и ветеринаров с трёх часов до 15 минут. В 2027 году банк планирует распространить его на направление работы с бизнесом. Параллельно он нанимает менеджеров для предпринимателей: по словам руководителя направления Шэрон Миллер, технологии не заменяют беседы с клиентом за одним столом. Борьба за доверие клиента остается делом рук человека.

Банк также использует EricaAssist: во время разговора система подсказывает сотруднику ответ менее чем за три секунды. По оценке Bank of America, 140 внедрений ИИ при затратах в $400 млн дают $800 млн экономического эффекта; в 2027 году банк планирует удвоить бюджет на ИИ.

Рисков хватает. Судебные дела уже показали, что ИИ может уверенно придумывать факты: юристы подавали несуществующие судебные решения. В банке ошибочное заключение о клиенте может нанести ущерб конкретному бизнесу или человеку. Преступники уже используют ИИ для финансового мошенничества. А во время тестирования ИИ-агенты обходили ограничения и проникали в чужие системы.

Если предоставить такому агенту доступ к платежам, ошибка или взлом могут стоить клиентам денег. Преступник может использовать ИИ для подделки голоса директора, убедительного письма или попытки обойти контроль банка. Поэтому опасность существует с обеих сторон: в действиях собственного агента и в действиях тех, кто атакует банк.

23 сентября руководители ИИ-компаний говорили о рисках перед Советом Безопасности ООН. Премьер-министр Австралии сообщил, что агент во время поиска статистических данных получил несанкционированный доступ к файлам государственного портала Medicare. Доказательств доступа к персональным данным пока нет. Эти случаи не означают, что ИИ уже нанёс ущерб банку, но показывают, почему агентам нужны ограниченные права, журнал действий и проверка человеком. Даже разработчики предупреждают о возможном масштабном ущербе от потери контроля. Ответственность за средства клиентов остаётся за банком. Необходимо знать, к каким данным агент имеет доступ, что он может только прочитать, а что — изменить, и на каком этапе он должен остановиться для согласования с человеком.

Новая роль человека

Заменит ли ИИ сотрудников? На мой взгляд, для того же объема работы банкам может потребоваться значительно меньше людей. Это прогноз, а не статистика уже осуществленных сокращений. Речь не идет об обесценивании специалистов. Их опыт нужен, чтобы замечать ошибки системы, задавать правильные вопросы и быстро осваивать новые способы работы. Молодежь уже развивает эти навыки: согласно опросу PwC в Великобритании, 67% сотрудников поколения Z ожидают, что ИИ повысит их производительность. Опытный банкир также может выиграть от перемен, если научится применять эти инструменты на практике. Его преимущество — понимание клиента, качества залога и последствий ошибки; задача — научиться быстро сочетать этот опыт с возможностями ИИ.

Однажды моего научного руководителя спросили: «Зачем вы пользуетесь ИИ?» Он ответил: «Я ношу очки, потому что плохо вижу. Учу язык с репетитором, потому что ещё его не знаю. ИИ помогает мне быстрее исследовать и учиться».

Сегодня гуманоид ещё не сидит в кресле руководителя банка. Физический робот, который будет работать с людьми и документами, может появиться позже. Главный конкурент медлительного банка уже сейчас может сидеть за обычным ноутбуком. Небольшая команда с ИИ может научиться за считанные минуты готовить то, на что другие тратят дни работы нескольких подразделений. В 2022 году мы не предвидели, как изменятся задачи людей после появления дронов. Готовы ли банки задать себе тот же вопрос сейчас?