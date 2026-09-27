Бывший министр обороны Михаил Федоров объявил о запуске «Армии роботов» — экосистеме роботизированных технологий для военных. Об этом он сообщил 26 сентября.
Экс-министр обороны Федоров запускает «Армию роботов»
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Что известно о проекте Федорова
Проект должен привлекать defense tech-компании, инженеров и капитал для разработки и масштабирования роботизированных систем для войны. Среди потенциальных применений — эвакуация раненых, доставка боеприпасов, минирование и разминирование, разведка, защита позиций и поражение целей, рассказал Федоров.
Армия роботов не будет отдельной компанией. Федоров описывает ее как экосистему, в рамках которой планируется инвестировать в defense tech-компании, запускать технологические проекты, создавать R&D и тестировать решения вместе с военными.
На IT Arena открыли поиск украинских defense tech-компаний и инженеров, работающих с роботизированными технологиями. Также команда ищет CTO или Tech Lead проекта.
Федоров отметил, что роботизация должна уменьшить участие людей в наиболее опасных задачах на поле боя. По его словам, цель — чтобы работы первыми заходили в зоны, где сегодня военные рискуют жизнью.
Бывший глава Минобороны сравнил новый проект с запущенной в 2022 году «Армией дронов». По его словам, сегодня беспилотники обеспечивают более 95% поражений, а в Украине работает более 700 производителей БПЛА.
По мнению Федорова, следующим этапомтенологической войны должна стать роботизация. Он отметил, что россия быстро копирует и масштабирует военные технологии, поэтому Украина должна создавать новые технологические решения быстрее противника.
Федоров также сообщил, что продолжает работать над концепцией технологической войны AIR. LAND. ECONOMY уже из частного сектора.
Комментарии - 5
И презентации делать дешевле, можно использовать кадры из фильма.
Пора собирать донаты.
Щось вже не чутно армію прихильників.
Це мало сенс коли він був міністром. А хто він зараз? Людина що купила собі бронювання в фонді? Компанії навряд чи зацікавляться ідеями людини без важелів у владі та без грошей.
А враховуючи історію з запровадженням Дії, не з самою ідеєю яка без сумнівів проривна, а з тяп-ляп імплементацією … дуже сумніваюсь що армія роботів перетвориться на щось реальне. Свістелкі та перделки.