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27 сентября 2026, 10:34 Читати українською

Экс-министр обороны Федоров запускает «Армию роботов»

Бывший министр обороны Михаил Федоров объявил о запуске «Армии роботов» — экосистеме роботизированных технологий для военных. Об этом он сообщил 26 сентября.

Бывший министр обороны Михаил Федоров объявил о запуске «Армии роботов» — экосистеме роботизированных технологий для военных.
Михаил Федоров

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Что известно о проекте Федорова

Проект должен привлекать defense tech-компании, инженеров и капитал для разработки и масштабирования роботизированных систем для войны. Среди потенциальных применений — эвакуация раненых, доставка боеприпасов, минирование и разминирование, разведка, защита позиций и поражение целей, рассказал Федоров.

Армия роботов не будет отдельной компанией. Федоров описывает ее как экосистему, в рамках которой планируется инвестировать в defense tech-компании, запускать технологические проекты, создавать R&D и тестировать решения вместе с военными.

На IT Arena открыли поиск украинских defense tech-компаний и инженеров, работающих с роботизированными технологиями. Также команда ищет CTO или Tech Lead проекта.

Федоров отметил, что роботизация должна уменьшить участие людей в наиболее опасных задачах на поле боя. По его словам, цель — чтобы работы первыми заходили в зоны, где сегодня военные рискуют жизнью.

Бывший глава Минобороны сравнил новый проект с запущенной в 2022 году «Армией дронов». По его словам, сегодня беспилотники обеспечивают более 95% поражений, а в Украине работает более 700 производителей БПЛА.

По мнению Федорова, следующим этапом тенологической войны должна стать роботизация. Он отметил, что россия быстро копирует и масштабирует военные технологии, поэтому Украина должна создавать новые технологические решения быстрее противника.

Федоров также сообщил, что продолжает работать над концепцией технологической войны AIR. LAND. ECONOMY уже из частного сектора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Skeptik777
Skeptik777
27 сентября 2026, 10:43
#
Федоров зазначив, що роботизація має зменшити участь людей у найбільш небезпечних завданнях на полі бою. На полі бою немає більш чи менш небезпечних завдань. Чому піхоту не включив до більш небезпечних?
+
+45
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
27 сентября 2026, 12:12
#
Всё фигня, вчерашний день. Вот армия клонов, как в «Звёздных Войнах» — это сила!
И презентации делать дешевле, можно использовать кадры из фильма.
Пора собирать донаты.
+
+14
Три літри
Три літри
27 сентября 2026, 12:39
#
Де-де він її запускає? 😂
Щось вже не чутно армію прихильників.

Це мало сенс коли він був міністром. А хто він зараз? Людина що купила собі бронювання в фонді? Компанії навряд чи зацікавляться ідеями людини без важелів у владі та без грошей.
+
0
Три літри
Три літри
27 сентября 2026, 12:46
#
До слова так співпало що лише зараз почув від колег історію про те як маючи гроші купити собі статус заброньованого, цілком легальний: оце саме те що зробив Федоров, і мабуть Єрмак теж. Але є велика різниця між волонтерами Притулою та волонтером Федоровим. Принаймні на зараз.

А враховуючи історію з запровадженням Дії, не з самою ідеєю яка без сумнівів проривна, а з тяп-ляп імплементацією … дуже сумніваюсь що армія роботів перетвориться на щось реальне. Свістелкі та перделки.
+
0
Три літри
Три літри
27 сентября 2026, 12:48
#
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