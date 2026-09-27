Экс-министр обороны Федоров запускает «Армию роботов»

Бывший министр обороны Михаил Федоров объявил о запуске «Армии роботов» — экосистеме роботизированных технологий для военных. Об этом он сообщил 26 сентября.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о проекте Федорова

Проект должен привлекать defense tech-компании, инженеров и капитал для разработки и масштабирования роботизированных систем для войны. Среди потенциальных применений — эвакуация раненых, доставка боеприпасов, минирование и разминирование, разведка, защита позиций и поражение целей, рассказал Федоров.

Армия роботов не будет отдельной компанией. Федоров описывает ее как экосистему, в рамках которой планируется инвестировать в defense tech-компании, запускать технологические проекты, создавать R&D и тестировать решения вместе с военными.

На IT Arena открыли поиск украинских defense tech-компаний и инженеров, работающих с роботизированными технологиями. Также команда ищет CTO или Tech Lead проекта.

Федоров отметил, что роботизация должна уменьшить участие людей в наиболее опасных задачах на поле боя. По его словам, цель — чтобы работы первыми заходили в зоны, где сегодня военные рискуют жизнью.

Бывший глава Минобороны сравнил новый проект с запущенной в 2022 году «Армией дронов». По его словам, сегодня беспилотники обеспечивают более 95% поражений, а в Украине работает более 700 производителей БПЛА.

По мнению Федорова, следующим этапом тенологической войны должна стать роботизация. Он отметил, что россия быстро копирует и масштабирует военные технологии, поэтому Украина должна создавать новые технологические решения быстрее противника.

Федоров также сообщил, что продолжает работать над концепцией технологической войны AIR. LAND. ECONOMY уже из частного сектора.