Украинцы теряют статус PESEL UKR в Польше: что произошло

Какая причина сокращения

По словам дипломата, на смену статистике могли повлиять сразу несколько факторов. В частности, он не исключил, что часть украинцев действительно решила покинуть Польшу на фоне общей неблагоприятной атмосферы.

«Здесь стоит учитывать несколько факторов. Первый — это всеобщая неблагоприятная атмосфера. Я не исключаю, что часть граждан Украины действительно решила уехать из Польши», — отметил Боднар.

Второй причиной Боднарь назвал изменения в польском законодательстве. Он напомнил, что еще в марте завершился срок действия специальных норм, предусматривавших отдельные льготы для украинцев, сбежавших от полномасштабной агрессии рф и находящихся в Польше. С мая действует процедура перехода из статуса PESEL UKR на карту CUKR.

Что изменилось

Карта CUKR выдается на три года и предоставляет полный доступ к рынку труда и возможность вести хозяйственную деятельность. Он отметил, что после смены правил некоторые украинцы могли не выполнить необходимые требования для изменения документов, не обновили данные или неправильно зарегистрировались при пересечении границы.

В таком случае человек мог утратить статус PESEL UKR. При этом его повторное получение есть достаточно сложной процедурой, поскольку основной акцент сделан на регистрации в новой системе CUKR.

«Таким образом, уменьшение количества лиц, пользующихся временной защитой, не обязательно означает, что все они покинули Польшу», — отметил посол.