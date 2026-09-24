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24 сентября 2026, 18:42 Читати українською

Как и почему меняются политические взгляды на войну в Украине

Украина эволюционировала от позиции «Лишь полный разгром рф и освобождение всех утраченных территорий» до «Линия фронта должна быть стартовой точкой переговоров». Почему произошла эта трансформация, рассказал старший аналитик Центра инициатив «Повернись Живим» Николай Белесков.

Украина эволюционировала от позиции «Лишь полный разгром рф и освобождение всех утраченных территорий» до «Линия фронта должна быть стартовой точкой переговоров».

За 4,5 года полномасштабного вторжения стандартный анализ войны на данный момент выглядит примерно так. Отправная точка — это анализ эволюции техники. Следующий момент — это то, как эволюция техники в целом влияет на тактику: как меняется тактика общевойскового боя и какое влияние это оказывает на способность проводить операции. Наконец, следующий момент — это то, какими ресурсами здесь и сейчас, а также в перспективе располагают стороны, чтобы все это обеспечить.

Именно на основе такого анализа мы понимаем, что за 4,5 года война эволюционировала от той, где классическое ракетно-артиллерийское вооружение формировало контуры поля боя, а соотношение артиллерийских боеприпасов многое говорило о том, на что может рассчитывать сторона войны (оборона или наступление) — к той войне, где роботизированные системы различных типов (разведывательные и ударные БПЛА различной дальности, БПЛА-перехватчики, НРК) формируют поле боя, а стороны располагают соответствующими ресурсами и технологиями для ведения такой войны. И, соответственно, эволюция технологий и тактики позволяет вести войну с дефицитом личного состава, делая при этом невозможным проведение масштабных наступательных операций (не путать с отдельными успешными контратаками).

Всё, казалось бы, ясно. Но такой анализ упускает ключевое — политическое измерение войны. Если война — это продолжение политики другими средствами и способами, то именно с анализа политической составляющей должен начинаться любой анализ войны. Главная цель такого анализа — понять, обладает ли участник войны тактикой, оперативным искусством и ресурсами для реализации заявленных политических целей, определяемых интересами.

Конечно, политические цели тоже не являются константой и могут меняться в зависимости от технологий, тактики и ресурсов.

Так, Украина в 2024—2025 годах эволюционировала от позиции «Только полный разгром РФ и освобождение всех утраченных территорий — это желаемый результат войны» к позиции «Линия фронта должна быть отправной точкой переговоров без уступок в вопросах подконтрольных территорий, безопасности и суверенитета». Так произошло из-за осознания внутренних и внешних ограничений.

Но, с другой стороны, РФ вместо того, чтобы корректировать политические цели в сторону их уменьшения, ищет дополнительные ресурсы, чтобы сохранить именно ту политическую рамку, которую декларирует последние 2 года.

Кстати, анализ политических моментов как отправная точка стратегического анализа войны хорошо себя показывает на примере того, какую позицию занимают наши партнеры. И почему, собственно, важно анализировать именно так, а не иначе. Неприятным сюрпризом для многих в Украине стало то, что в 2022 году США при администрации Байдена по-другому видели интересы и приоритеты в отношении войны, чем мы, результатом чего стала формула «Не дать РФ победить и не дать Украине проиграть». Об администрации Трампа 2.0 и о том, как внутренняя политика и идеология MAGA/America First влияют на политику США в отношении войны, и говорить нечего. Все увидели, как эта политическая основа влияет на курс США в отношении войны между Украиной и РФ.

И вот пренебрежение политической основой войны в противовес технологиям, тактикам и ресурсам играет с нами очень злую шутку. Получается некая месть Клаузевицу — человеку, который первым чётко обозначил не просто связь войны и политики, но и доминирующую роль политики в войне.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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korvin29
korvin29
24 сентября 2026, 21:03
#
Скорее пропаганда меняется, чем взгляды. Меня вообще восхищает та бредятина, что несут про справедливый мир.
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