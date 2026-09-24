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24 сентября 2026, 15:10 Читати українською

Bloomberg назвал страны, которые поделят мировую экономику к 2056 году

Доля развитых стран в глобальной экономике рухнет ниже 25%, а классический капитализм окончательно уступит место государственному контролю. Демографический кризис парализует Европу, экономическое чудо Китая разобьется о долги, а искусственный интеллект не спасет США от структурного замедления. Разбираем исторический прогноз Bloomberg: как Индия станет новым экономическим диктатором планеты и к чему готовиться бизнесу в эпоху тотального передела.

Сможет ли искусственный интеллект спасти ведущие страны от экономического застоя?

Мировая экономика будет расти медленнее

Согласно свежему исследованию экономистов Bloomberg, в течение следующих десяти лет среднегодовой рост мировой экономики составит около 3,2%. Для сравнения: в течение пяти лет перед пандемией этот показатель достигал 3,5%.

Наиболее заметное замедление ожидает развитые страны, которые уже ощущают последствия старения населения. До 2035 года их экономики будут расти в среднем на 1,7% в год, а затем темпы могут снизиться до 1,1%.

Китай сохранит сравнительно высокие показатели до середины 2030-х годов. Однако долговая нагрузка, неблагоприятная демографическая ситуация, исчерпание потенциала догоняющего развития и ухудшение перспектив экспорта будут постепенно сдерживать его экономику. Новым лидером среди развивающихся рынков Bloomberg Economics называет Индию.

Доля развитых стран в мировом ВВП опустится ниже 25%

В 1990-х годах развитые страны обеспечивали около 60% мировой экономической активности. В прошлом году их доля составляла уже около 40%, а к 2056 году может сократиться до менее чем четверти глобального ВВП.

Одновременно будет меняться соотношение сил между крупнейшими экономиками. Доля Китая достигнет пика на уровне около 20%, но в 2030-х годах начнет снижаться. Индия, напротив, займет значительно большую часть мировой экономики благодаря более благоприятной демографической ситуации и возможностям для догоняющего развития.

По масштабу эта трансформация может оказаться сопоставимой со стремительным подъемом самого Китая в предыдущие десятилетия.

В мировой экономике усилится роль государства

На протяжении большей части последних 40 лет роль рынков росла, а государственное вмешательство сокращалось. Подъем Китая постепенно развернул эту тенденцию.

Bloomberg Economics сопоставил собственные прогнозы с классификацией экономической свободы Heritage Foundation. В 1990-х годах на страны с рыночной экономикой приходилось около 70% мирового ВВП. В прошлом году эта доля лишь немного превышала половину, а к 2056 году может сократиться до 39%.

Для инвесторов и бизнеса это будет означать усиление государственного регулирования. При этом традиционно рыночные экономики, в том числе США, также будут все чаще прибегать к протекционизму и другим формам вмешательства в ответ на усиление роли государства в других странах.

Доля демократических стран сначала сократится, а затем начнет расти

После распада Советского Союза демократия укрепила свои позиции в мировой экономике. Однако последующий подъем Китая и его однопартийной политической системы ослабил эту тенденцию.

Ситуация может снова измениться, когда экономика Индии начнет ускоряться, а Китай — терять темп. Согласно расчетам на основе прогнозов Bloomberg Economics и рейтингов Freedom House, в 1990 году демократические страны обеспечивали более 80% мирового ВВП. В 2030-х годах их доля может опуститься до 64%, после чего снова начнет увеличиваться.

Не все страны смогут догнать развитые экономики

Страны с более низкой производительностью обычно имеют больше возможностей для быстрого роста благодаря заимствованию технологий и практик развитых экономик. Поэтому многие развивающиеся рынки в течение следующего десятилетия будут расти быстрее мировой экономики в целом.

Среди лидеров окажутся Индия, Индонезия, Филиппины и Вьетнам. В 2026—2035 годах экономики трех последних стран могут расти в среднем на 5−6% в год — более чем вдвое быстрее большинства развитых государств.

Однако догоняющее развитие не гарантировано. В Мексике и Бразилии демографические условия ухудшаются еще до того, как эти страны успевают полностью реализовать свой потенциал. Южная Африка также рискует остаться среди экономик, которым не удалось запустить устойчивое ускорение.

Китай замедлится, а Индия ускорится

В течение следующего десятилетия большинство развитых экономик будут расти медленнее, чем в предыдущие десять лет. Избежать заметного ухудшения смогут лишь некоторые страны, включая Японию и Швецию.

Среди развивающихся рынков картина будет неоднородной. Среднегодовой рост Китая в 2026—2035 годах может замедлиться до 3,6% против 5,6% в 2016—2025 годах. Bloomberg Economics также сдержанно оценивает перспективы Турции.

В то же время темпы роста Индии могут ускориться с 5,9% до 7,7%. Более благоприятный экономический период также прогнозируется для Аргентины, Бразилии и Нигерии.

Искусственный интеллект может изменить прогноз

Распространение искусственного интеллекта остается одним из главных источников неопределенности. Оптимистичный сценарий предполагает, что новые технологии значительно повысят производительность и потенциал экономического роста. Пессимистичный — что повышение эффективности будет сопровождаться резким увеличением безработицы.

Согласно одному из сценариев Anthropic, внедрение ИИ может увеличить ВВП США на 15%, но одновременно повысить безработицу до 11%. Bloomberg Economics считает такой результат маловероятным, однако он показывает, насколько широким остается диапазон возможных последствий.

Пока в прогнозах для отдельных стран влияние ИИ учитывается преимущественно через увеличение инвестиций и производительности. Этого недостаточно, чтобы коренным образом изменить общую траекторию мировой экономики, однако оценки могут пересматриваться по мере появления новых данных.

Как изменятся крупнейшие экономики

США замедлятся, несмотря на инвестиции в ИИ

Потенциальный рост ВВП США может снизиться со средних 2,5% во второй половине текущего десятилетия примерно до 1,8% в 2040 году. В среднесрочной перспективе одним из главных источников роста станут инвестиции в искусственный интеллект и другие высокие технологии.

Внедрение инноваций также должно повысить производительность труда. Однако вклад трудовых ресурсов будет меньше, чем в 2010-х годах, из-за старения населения и сокращения иммиграции. В 2050-х годах потенциальные темпы роста американской экономики могут снизиться примерно до 1,4% в год.

Великобритания останется экономикой медленного роста

В последние годы британская экономика росла примерно на 1−1,5% в год, тогда как инфляция оставалась устойчивой. Это указывает на низкий предел роста, которого страна может достичь без дополнительного ценового давления.

После продолжительной стагнации производительность начала демонстрировать признаки восстановления. В то же время сокращение чистой миграции будет ограничивать предложение рабочей силы, и это влияние может сохраняться до конца прогнозного периода.

В 2026—2027 годах потенциальный рост составит около 1,4% и может оставаться на этом уровне до 2040 года. В дальнейшем старение населения способно замедлить его примерно до 1%.

Демография почти остановит экономический рост Германии

В ближайшие годы потенциальный рост Германии может немного ускориться благодаря стимулирующей бюджетной политике, инвестициям и повышению производительности. Однако все более серьезным ограничением будет становиться демография.

В начале 2030-х годов старение населения может снизить потенциальные темпы до 0,3% в год. Для сравнения: в 2010-х годах немецкая экономика росла в среднем на 1,4%.

Основной вклад в дальнейший рост будет обеспечивать производительность — чуть менее 0,4 процентного пункта в год. Накопление капитала будет добавлять еще около 0,2 процентного пункта. При этом рынок труда с 2027 года превратится в сдерживающий фактор из-за сокращения трудоспособного населения, снижения участия в рабочей силе и уменьшения количества отработанных часов.

Рост Франции опустится ниже 1%

В начале 2030-х годов потенциальный рост французской экономики замедлится примерно до 1%, а после 2040 года опустится ниже этого уровня.

Как и в Германии, главной проблемой станет демография. Обновленные прогнозы Insee предусматривают более слабый рост населения, чем ожидалось ранее. Компенсировать снижение рождаемости и старение за счет более активной миграции будет политически сложно.

В таких условиях перспективы Франции будут все сильнее зависеть от производительности. Однако умеренные темпы внедрения ИИ не дают оснований ожидать значительного технологического ускорения.

Технологии не спасут Китай от структурного замедления

Высокотехнологичные и зеленые отрасли будут играть все более важную роль в китайской экономике. В 2026 году на них, включая искусственный интеллект, будет приходиться около 20% ВВП, а к 2030 году их доля может увеличиться до 25%.

Однако этого будет недостаточно, чтобы компенсировать проблемы в других секторах. В течение следующих трех десятилетий рост Китая будет замедляться под давлением демографии, снижения рентабельности бизнеса, ослабления инвестиций и сдержанного потребления.

Дополнительным риском остается технологическое и торговое размежевание с США, которое может ограничить обмен товарами, инновациями и квалифицированными кадрами. Для преодоления этих препятствий Китаю понадобятся более масштабные реформы.

Япония временно ускорится

В течение 2020-х годов потенциальный рост Японии может усилиться, несмотря на сокращение населения. Компании увеличивают инвестиции во внутренние цепочки поставок, чтобы снизить геополитические риски, а государство поддерживает вложения в стратегические отрасли.

Слабая иена также делает страну более привлекательной для иностранного капитала. Дополнительную поддержку должны обеспечить распространение ИИ, выход из многолетней дефляции и возобновление роста зарплат.

Потенциальные темпы могут повыситься с 0,7% в 2025 году до 0,9% в 2029-м. Однако затем сокращение населения снова возьмет верх, и к 2050 году показатель может снизиться до 0,3%.

Индия станет главным двигателем роста

Потенциальный рост Индии в начале 2030-х годов может достичь 8% — самого высокого уровня среди крупных экономик. В дальнейшем темпы будут постепенно снижаться из-за замедления прироста рабочей силы и уменьшения потребности в новых инвестициях.

Премьер-министр Нарендра Моди стремится превратить Индию в развитую экономику к 2047 году. По расчетам Bloomberg Economics, в категорию стран с высоким уровнем доходов она может перейти в 2053 году.

Поддерживать быстрый рост без значительного усиления инфляции Индии помогут политическая стабильность, повышение производительности сельского хозяйства, инвестиции в инфраструктуру и бюджетная консолидация. Снижение пошлин и логистических расходов также будет способствовать развитию, а производственные субсидии поддержат инвестиции в обрабатывающую промышленность.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Yaroslav 911
Yaroslav 911
24 сентября 2026, 11:42
#
Bloomberg забыл про Украину!
Новый экономический центр Европы к 2056 году!
+
+15
gorobezus
gorobezus
24 сентября 2026, 16:39
#
Грешно смеяться над бедными людьми
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