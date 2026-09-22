«Дни финансовых знаний» от Академии Минфин: получите бесплатные материалы для обучения

С 22 по 24 сентября Академия Минфин проводит «Дни финансовых знаний». Это бесплатный образовательный спецпроект и возможность для украинцев начать разбираться в личных финансах и сделать первые шаги по инвестированию.

В рамках «Дней финансовых знаний» вы можете получить базовые знания по финансовой грамотности, проанализировать личные финансы и узнать больше о доступных инвестиционных инструментах.

Что получат участники

В период с 22 по 24 сентября зарегистрируйтесь на сайте спецпроекта и получите бесплатно учебные материалы от Академии Минфин, а именно:

✅ Стартовый модуль курса «Инвестиционный трамплин» — он поможет обратить внимание на собственные финансовые привычки и решения и при необходимости их пересмотреть, чтобы тратить и экономить более осознанно.

✅ Стартовый модуль курса «Портфельное инвестирование» даст вам базовое понимание инвестиционных инструментов, принципов формирования портфеля и принятия первых инвестиционных решений.

Доступ к материалам поступит на ваш электронный адрес в течение нескольких минут после регистрации. Пройти обучение можно до 30 сентября включительно в собственном темпе.

Кому будет полезно

Если вы давно хотите навести порядок в личных финансах и научиться сознательно планировать расходы, но не знаете, с чего начать, это обучение станет первым шагом.

А еще это возможность получить базовые знания об инвестировании — узнать доступные инструменты и способы приумножения сбережений, ознакомиться с принципами портфельного инвестирования.

Просмотрев уроки, вы поймете подход и формат обучения в Академии Минфин и решите, хотите ли вы глубже погрузиться в изучение конкретных тем по инвестициям и личным финансам.

Дополнительные возможности для участников

Кроме бесплатного доступа к материалам, в рамках «Дней финансовых знаний» Академия Минфин разыграет среди участников:

✅ полный курс на узкую практическую тему от экспертов — с домашними заданиями и поддержкой куратора;

✅ скидку до 50% на любой курс Академии Минфин — выгодная возможность продолжить обучение по выбранному направлению.

❗Обратите внимание

Доступ к бесплатным учебным материалам будет действовать до 30 сентября. Не медлите с регистрацией — она длится всего три дня, с 22 по 24 сентября.

Учитесь бесплатно. Разбирайтесь в финансах увереннее — с Академией Минфин.

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