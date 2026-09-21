Что скрывается за кнопкой «Оплатить»: как ИИ меняет банки изнутри

ИИ уже помогает банкам сокращать расходы, принимать кредитные решения в реальном времени и готовить платежи, которые вместо человека будет совершать его цифровой агент. Одновременно критическая инфраструктура переходит в облако, а зависимость от технологических поставщиков создает новые риски. Финансовый аналитик Василий Невмержицкий объясняет , как эти изменения перестраивают невидимую часть банков и что они означают для Украины.

Клиент видит приложение, карту, менеджера и процентную ставку.

Но на этой неделе самые интересные события происходили значительно глубже: в платежной инфраструктуре, системах оценки рисков, работе с поставщиками, защите платежей и автоматизации банковских операций.

И именно там сегодня формируется новое конкурентное преимущество банка.

1. Wells Fargo напрямую связывает ИИ с сокращением расходов

Wells Fargo продолжает использовать искусственный интеллект для автоматизации программирования, работы контакт-центров и других операций.

Финансовый директор банка Майк Сантомассимо уже говорит о дальнейшем сокращении численности персонала, хотя оно не обязательно будет происходить равномерно каждый квартал.

Это важное изменение риторики.

Вопрос для крупных банков уже не в том, использовать ли ИИ, а в том, какой конкретный процесс он сделает дешевле и сколько людей и времени для него больше не потребуется.

2. Affirm запускает новую модель кредитного андеррайтинга

Affirm представила новую модель на основе Transformer — архитектуры искусственного интеллекта, которая анализирует большое количество взаимосвязанных данных.

Ее задача — принимать кредитное решение непосредственно во время покупки.

Это продолжает очень важный тренд: кредитный скоринг постепенно переходит от статической оценки клиента к анализу его поведения и конкретной транзакции практически в реальном времени.

Для банков это означает, что скорость принятия кредитного решения сама становится частью продукта.

3. Американские регуляторы отдельно занялись рисками банковских IT-поставщиков

Федеральная резервная система опубликовала новый практический документ для community banks — небольших банков, ориентированных преимущественно на местный рынок.

Особое внимание уделяется поставщикам core banking — основных банковских систем, платежным процессорам, кредитным платформам, системам борьбы с мошенничеством и финансовыми преступлениями.

Причина проста.

Банк может передать технологическую функцию внешней компании.

Но передать риск этой функции он не может.

4. Enova отказалась от приобретения Grasshopper Bank

Интересная история пошла против тренда предыдущих недель.

Финтех-компания Enova отозвала заявки на приобретение Grasshopper Bank и отказалась от сделки.

Руководство Enova среди причин назвало отсутствие достаточно четких стандартов получения банковских разрешений.

Это полезное напоминание: банковская лицензия действительно является стратегическим активом, но приобрести банк еще не означает автоматически получить разрешение стать банком.

Регулятор остается отдельным участником любой такой сделки.

5. Fifth Third завершил масштабный этап интеграции Comerica

Один из крупнейших банковских IT-проектов последнего времени остался почти незаметным для внешнего мира.

Fifth Third перевел около 600 тысяч счетов клиентов Comerica и 293 банковских отделения на собственную технологическую платформу.

Именно такие моменты определяют, действительно ли банковское поглощение было успешным.

Купить банк можно за один день подписания документов.

Объединить счета, данные, карты, платежи, риски, сотрудников и IT без массовых проблем для клиентов значительно сложнее.

6. Stripe начинает готовить свой кошелек к покупкам ИИ-агентов

Stripe интегрирует Link с персональными ИИ-агентами.

Идея проста: в будущем клиенту не обязательно будет самостоятельно открывать интернет-магазин, выбирать товар и вводить платежные данные.

Часть этого процесса будет выполнять ИИ-агент.

А это создает совершенно новый вопрос для банков и платежных систем:

как отличить покупку, которую клиент разрешил совершить своему ИИ, от мошеннической транзакции?

Следующая революция в платежах может произойти тогда, когда покупателем в транзакции фактически станет программное обеспечение.

7. Mastercard готовит платежные реквизиты специально для ИИ-агентов

Alchemy интегрировала Mastercard Agent Pay.

Разработчики смогут создавать для ИИ-агентов одноразовые платежные реквизиты Mastercard, привязанные к существующей карте пользователя.

При этом можно устанавливать лимиты, категории продавцов и даже географию разрешенных покупок.

Это уже гораздо интереснее обычного чат-бота.

Банк фактически получает нового участника платежной системы:

клиент → его ИИ-агент → банк → продавец.

Для этого придется перестраивать авторизацию, антифрод и правила ответственности.

8. Microsoft переносит критическую защиту платежей в облако

Microsoft совместно с Marvell и Utimaco представили Azure Payment HSM v2.

HSM — Hardware Security Module — специальный защищенный модуль, в котором банки и платежные компании хранят и используют криптографические ключи для защиты транзакций.

Традиционно это одна из самых чувствительных частей платежной инфраструктуры.

Теперь даже она постепенно переходит на модель управляемого облачного сервиса.

Для банков это потенциально означает меньше собственного оборудования и более быстрое масштабирование.

Но одновременно — еще большую зависимость от нескольких глобальных технологических поставщиков.

9. Finastra и Komgo объединяют цифровое торговое финансирование

Finastra и Komgo объединяют свои технологии для trade finance — торгового финансирования.

Цель — упростить документарные операции, финансирование международной торговли и взаимодействие банков с корпоративными клиентами.

Это особенно важно для банков, работающих с импортерами и экспортерами.

Trade finance до сих пор остается одним из наиболее документоемких направлений банковского бизнеса.

Поэтому его цифровизация может дать банку не более красивую картинку в приложении, а нечто гораздо более важное — снижение себестоимости одной операции и ускорение обслуживания клиента.

10. Крупнейшая сделка недели может состояться вокруг банка, основанного еще 170 лет назад

Китайская Legend Holdings выставила на продаж 90% Banque Internationale à Luxembourg — BIL, старейшего банка Люксембурга.

Потенциальная оценка — €2,5 млрд или более.

Банк основан в 1856 году, управляет примерно €50 млрд клиентских активов и заработал €210 млн чистой прибыли за 2025 год.

Интерес к нему уже проявляют европейские и ближневосточные финансовые группы.

На фоне ИИ-агентов, облачных платежей и цифрового кредитования эта история выглядит почти символично.

Спустя 170 лет после создания банка его главные активы остаются очень традиционными: клиенты, капитал, лицензия, доверие и деньги под управлением.

Главный тренд недели

Самая интересная конкуренция в банкинге все чаще происходит там, где клиент ее вообще не видит.

Клиент видит кнопку «Оплатить».

За ней находятся банк, процессинг, токенизация, HSM, антифрод, платежная система, облачная инфраструктура и все чаще ИИ.

Клиент видит кнопку «Получить кредит».

За ней — данные, скоринг, модель риска, автоматическое решение, проверки и фондирование.

Поэтому конкурентное преимущество банка будущего может определяться не количеством функций в мобильном приложении.

А тем, насколько быстро, дешево и безопасно работает вся невидимая машина за ним.

Что это означает для Украины

Первое — стоит рассчитывать себестоимость банковского процесса, а не только доходность продукта.

Например: сколько банку в действительности стоит выдать кредит на 5 млн грн — от первого контакта менеджера до выдачи средств?

Если ИИ, автоматический скоринг и цифровые документы сократят этот процесс с нескольких дней до нескольких часов, банк получит конкурентное преимущество даже без снижения ставки.

Второе — необходимо гораздо внимательнее следить за концентрацией технологического риска.

Если core banking, облачные сервисы, платежи, антифрод и ИИ постепенно концентрируются у небольшого количества глобальных поставщиков, проблема одного из них может одновременно стать проблемой десятков или сотен банков.

И третье — ИИ-агенты в платежах кажутся футуристической темой только сегодня.

Как только клиент начнет говорить:

«Найди мне лучший авиабилет в Стамбул до €300 и сам купи его», — банку придется точно знать, кто на самом деле совершил платеж: человек, его программа или мошенник.

И это уже не вопрос интерфейса будущего.

Это вопрос банковского риска.

Цитата недели

На этот раз я бы оставил не корпоративную цитату, а главную мысль недели:

Клиент видит все меньше банка. Но от того, что происходит внутри банка, зависит все больше.

Возможно, именно поэтому следующий этап банковской конкуренции выиграет не тот, у кого больше всего функций в приложении.

А тот, у кого лучше всего работает то, чего клиент никогда не увидит.