Оформляйте Автоцивилку на «Минфин» и получайте скидку на топливо от АЗК под ТМ Parallel

«Минфин» вместе с партнером АЗК под ТМ Parallel подготовили выгодное предложение автовладельцам.

Оформляйте Автоцивилку на «Минфин» и получайте промокод на скидку на топливо в сети АЗК под ТМ Parallel.

-4 грн/л на бензины Perfekt и ГП Perfekt

-2 грн/л на бензин А-95 Евро и ГП Евро

-1 грн/л на газ

Как воспользоваться скидкой:

В кассе отсканируйте карту лояльности в приложении Parallel.

Нет приложения? Мгновенно загружайте его или зарегистрируйтесь на АЗК по телефону.

Покажите промокод, который вы получите на емейл оператору на кассе.

Скидка начисляется автоматически.

Промокод можно воспользоваться 1 раз на любом АЗК под ТМ Parallel до 31.12.2026 года. Скидка не суммируется с другими акционными и персональными предложениями.

Предложение не действует, если покупка или оплата горючего осуществляется через приложение Parallel в разделах «Кошелек» и «PARALLEL PAY».

Оформляйте автогражданку онлайн и получайте дополнительную выгоду для своих поездок вместе с АЗК под ТМ Parallel.