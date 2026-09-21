«Минфин» вместе с партнером АЗК под ТМ Parallel подготовили выгодное предложение автовладельцам.
Оформляйте Автоцивилку на «Минфин» и получайте скидку на топливо от АЗК под ТМ Parallel
Оформляйте Автоцивилку на «Минфин» и получайте промокод на скидку на топливо в сети АЗК под ТМ Parallel.
- -4 грн/л на бензины Perfekt и ГП Perfekt
- -2 грн/л на бензин А-95 Евро и ГП Евро
- -1 грн/л на газ
Как воспользоваться скидкой:
- В кассе отсканируйте карту лояльности в приложении Parallel.
- Нет приложения? Мгновенно загружайте его или зарегистрируйтесь на АЗК по телефону.
- Покажите промокод, который вы получите на емейл оператору на кассе.
- Скидка начисляется автоматически.
Промокод можно воспользоваться 1 раз на любом АЗК под ТМ Parallel
Предложение не действует, если покупка или оплата горючего осуществляется через приложение Parallel в разделах «Кошелек» и «PARALLEL PAY».
Оформляйте автогражданку онлайн и получайте дополнительную выгоду для своих поездок вместе с АЗК под ТМ Parallel.
Источник: Минфин
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