Меняете USDT на гривну? Что проверить в обменнике, пока деньги еще у вас

Самые дорогие ошибки при обмене криптовалюты люди совершают не в кассе, а раньше: когда нажимают «Отправить». Транзакцию в блокчейне не отменишь, поэтому всё, что стоит знать об обменнике, нужно выяснить до перевода. Мы работаем в обменнике MW Exchange и собрали здесь вопросы, которые сами задали бы любому сервису, в том числе и нам.

Когда курс становится вашим

Курс на главной странице показывает лишь порядок цен. Для вас важна другая цифра: та, что появляется в заявке, когда вы ее создали. У нормального обменника она не меняется какое-то время, и это время указано в правилах или прямо в форме.

Бывает и так: на сайте одна цифра, а менеджер в Telegram пишет «курс уточним, когда монеты поступят». В этот момент ваши USDT уже у обменника, и спорить о курсе поздно. Если до перевода вам не могут назвать точную сумму, которую вы получите, стоит остановиться.

Хватит ли обменнику денег на вашу сумму

Резерв показывает, сколько гривен, долларов или монет обменник может выдать по конкретному направлению прямо сейчас. Открытые сервисы публикуют его на сайте и на мониторингах, рядом с лимитами на одну заявку.

Для двухсот долларов резерв не важен. Для двадцати тысяч — очень: если резерв меньше, придется ждать, пока его пополнят. Крупный обмен лучше согласовать заранее, вместе с датой. Если резерв на мониторинге отличается от резерва на сайте обменника, спросите у поддержки почему. Объяснение обычно простое, а по ответу видно, как работает поддержка.

USDT бывает разным

На этом новички теряют больше всего. USDT существует в нескольких сетях, чаще всего в TRC20 (Tron) и ERC20 (Ethereum). Название монеты одинаковое, а адреса разные. Если отправить USDT в сети TRC20 на адрес для ERC20, обменник не получит их обычным способом. Иногда средства удается вернуть, часто нет.

Проверка занимает полминуты. Сеть в заявке должна совпадать с сетью, которую вы выбрали на бирже или в кошельке. Адрес в сети Tron начинается с буквы T, в Ethereum — с 0x. После вставки сверьте первые и последние символы адреса: некоторые вредоносные программы незаметно подменяют скопированный текст.

Отзывы читайте с худших

Пять звезд мало о чем говорят. Откройте худшие отзывы и присмотритесь. На что жалуется человек: обмен задержали на час или деньги пропали? Обменник ответил по существу или шаблоном «обратитесь в поддержку»? Есть ли продолжение вроде «вопрос решили» или «средства вернули»?

Недовольные клиенты бывают у всех. Настораживать должна череда одинаковых историй, на которые никто не ответил. Учитывайте и то, где вы читаете отзывы. На Минфине, например, отзыв могут не учесть в рейтинге, если автор не подтвердил, что действительно был клиентом компании.

«Без проверок» — повод насторожиться

Легальный обменник проверяет, откуда пришли монеты: не проходили ли они через мошеннические схемы, миксеры или санкционные адреса. Поэтому иногда клиента просят объяснить происхождение средств или обмен ненадолго приостанавливают. Это неприятно, но так работает каждый сервис, который собирается работать долго.

Важнее, написано ли в правилах, что будет дальше: сколько длится рассмотрение, какие документы могут попросить, при каких условиях средства возвращают. Если монеты пришли от незнакомых людей через P2P, спросите о проверке еще до обмена.

Наличные выдают в кассе

Для обмена на наличные есть простое правило: деньги выдают в офисе с адресом, в согласованное время. Крупную сумму кассе нужно подготовить, поэтому о ней предупреждают за несколько часов или за день.

Если вам предлагают встретиться у метро или в машине, просят сначала отправить криптовалюту, а наличные обещают передать через курьера, или в последний момент меняют адрес, лучше откажитесь. Даже если курс выгодный. Особенно если курс выгодный.

Вопрос от банка — еще не проблема

Если гривну за криптовалюту вы получаете на карту, банк может спросить, откуда деньги. Этого требует закон о финансовом мониторинге.

Про порог 400 000 грн слышали почти все, но понимают его часто неправильно. Статья 20 Закона № 361-IX требует обязательного мониторинга операции на такую сумму, только если есть дополнительный признак, например наличные или перевод за границу. При этом операцию, которая не похожа на ваши привычные, банк может счесть подозрительной при любой сумме.

Лучшая защита — документы. Храните выписки с биржи, историю покупки криптовалюты, подтверждения заявок в обменнике. Если банк пришлет запрос, вам не придется восстанавливать историю по памяти.

Перед переводом Сумма к получению уже указана в заявке.

Резерва хватает на вашу сумму.

Сеть и адрес сверены.

На плохие отзывы обменник отвечает по существу.

В правилах объяснено, что будет, если средства задержат на проверке.

Наличные выдают в офисе по адресу.

Выписки с биржи сохранены.

Как это работает в MW Exchange

Мы стараемся, чтобы ответы на все эти вопросы клиент видел еще до заявки. Курс фиксируется в момент создания заявки, резервы и лимиты по каждому направлению опубликованы на сайте. Наличные гривны и доллары выдаем в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и Черновцах, а время визита менеджер согласует с вами заранее. Происхождение монет мы проверяем еще до вашего приезда в кассу. Если возникнут вопросы, вы узнаете о них заранее, а не на месте.