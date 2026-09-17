Бюджет-2027: 41% налогов соберут благодаря слабой гривне и повышенному НДС

Чтобы оценить реалистичность исполнения бюджета на 2027 год, стоит проанализировать показатели, заложенные правительством в проект бюджета-2027, и текущие тенденции исполнения госбюджета в 2026 году.

Доходы бюджета: откуда реально будут брать деньги

В целом, согласно проекту бюджета, доходы в 2027 году запланированы на уровне 5648 млрд грн, расходы — 7272 млрд грн, дефицит — 1666,1 млрд грн. Налоговые поступления запланированы в размере 2863,8 млрд грн, из них 2278,5 млрд грн — в общий фонд.

Структура налоговых поступлений выглядит следующим образом:

Крупнейший отдельный источник поступлений — налог на доходы физических лиц: 689,0 млрд грн. Из них 390,4 млрд грн будет собрано в специальный фонд за счет военного НДФЛ и сборов с денежного обеспечения военнослужащих. Целевое назначение этих средств — финансирование Сил обороны Украины.

Налог на прибыль предприятий принесет бюджету еще 338,5 млрд грн.

НДС в совокупности (внутренний и импортный) — 1244,2 млрд грн, причем именно импортный НДС обеспечит 859,3 млрд грн — это более трети всех налоговых поступлений.

Доходы от акцизов оцениваются в 377,5 млрд грн, из которых 233,4 млрд грн будет получено от налогообложения ввезенных товаров. Таможенные платежи принесут в казну 78,1 млрд грн.

Если сложить все платежи, привязанные к импорту и таможенному оформлению, — НДС на импорт, акциз на импорт и ввозную пошлину, — вместе они составят 1167,4 млрд грн, то есть почти 41% всего плана налоговых поступлений. Таким образом, доходная часть бюджета в значительной степени зависит не от внутреннего производства или экспортной выручки, а фактически от объемов и стоимости импорта и текущего курса гривны. Соответственно, девальвация гривны превращается в один из инструментов наполнения бюджета.

Среди уже запланированных фискальных решений в проекте учтены налогообложение прибыли банков в 2027 году по ставке 50%, приближение акцизов на топливо и табак к уровню ставок в ЕС, а также ожидаемый эффект примерно в 14 млрд грн от налогообложения доходов продавцов через цифровые платформы (соответствующий закон Рада приняла 9 июня, однако по состоянию на середину сентября Президент Украины его еще не подписал).

О каких доходах правительство «забыло»

В то же время ряд анонсированных налоговых изменений, предусмотренных Национальной стратегией доходов до 2030 года, — в частности, е-аудит (SAF-T), гармонизация с антиуклонительной Директивой Е С и налог на сладкие напитки — в проекте на 2027 год не учтены. Иными словами, правительство пока исходит из того, что они не будут имплементированы до конца 2026 года.

Интересно, что еще в августе Кабмин в своей так и не утвержденной Верховной Радой программе заявлял более амбициозную цель: увеличить налоговые поступления на 15% в 2026 году и еще на 20% в 2027-м по сравнению с планом 2026 года, причем именно за счет вывода бизнеса из тени, а не введения новых сборов.

Однако совокупные доходы, фактически заложенные в проект бюджета от 15 сентября (5648 млрд грн вместе с помощью партнеров), превышают текущий план на 2026 год лишь на 8,7%, то есть примерно на уровень заложенной в бюджет инфляции. Расходы при этом будут расти быстрее — на 13,5%. Буквально за месяц произошла корректировка ожиданий экономического блока правительства, прежде всего из-за разрушительных последствий российских атак.

Расходы есть — денег на них пока нет

С другой стороны, не все доходы, заложенные в проект, на данный момент обеспечены соответствующими решениями. Часть новых программ поддержки бизнеса, в частности «Поддержку субъектов хозяйствования» на 58,7 млрд грн, планируют финансировать из специального фонда, источником наполнения которого называют возможное повышение ставки НДС с 20% до 21%. В Минфине подчеркивают, что окончательное решение об этом повышении еще не принято, однако все больше участников процесса признают: на фоне ухудшения экономической ситуации вероятность такого шага растет.

Само обоснование этого шага — необходимость профинансировать восстановление разрушенного войной бизнеса путем повышения НДС — заслуживает отдельной критической оценки. В подавляющем большинстве стран мира в подобной ситуации государство, напротив, предоставляет пострадавшим предприятиям налоговые льготы или налоговые каникулы, а не повышает налог для всего населения.

Следует помнить, что повышение ставки НДС влечет за собой целый ряд негативных последствий. Во-первых, это прямое инфляционное давление: НДС закладывается в конечную цену товаров и услуг, а потому транслируется в рост потребительских цен. Во-вторых, этот налог одинаково распространяется и на обеспеченных, и на малообеспеченных граждан, однако именно у домохозяйств с более низкими доходами, в частности переселенцев и жителей прифронтовых регионов, доля расходов на потребление наиболее высока, поэтому влияние на их благосостояние будет пропорционально сильнее.

В-третьих, рост цен означает сокращение реального потребительского спроса, а следовательно, и выручки бизнеса, который и без того пытается удержаться на плаву в условиях блокады портов и ударов по производству. В-четвертых, более высокая ставка усиливает стимулы к тенизации расчетов: чем выше налоговая нагрузка, тем выгоднее части бизнеса избегать фискализации операций. Это уже прямо противоречит заявленному правительством курсу на детенизацию экономики.

Кто наполняет бюджет сейчас

Чтобы понять реалистичность фискальных расчетов проекта бюджета на 2027 год, стоит проанализировать налоговые поступления в этом году, прежде всего после усиления воздушного террора со стороны российской оккупационной армии.

За восемь месяцев 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 947,4 млрд грн налогов и сборов, администрируемых ГНС, — на 9,1% (79,1 млрд грн) больше, чем годом ранее. В августе наибольшую долю обеспечил налог на прибыль предприятий — 72,6 млрд грн, НДС принес 27,5 млрд грн, НДФЛ — 20,2 млрд грн, а акцизы — 13,9 млрд грн.

Однако совокупное выполнение годового плана доходов — явно не повод для оптимизма: за восемь месяцев бюджет недополучил 33,1 млрд грн по сравнению с запланированным, а август стал худшим месяцем года. Сильнее всего от плана отстали внутренний акциз (−12,1 млрд грн, или −12%) и дивиденды и часть чистой прибыли госпредприятий (−11,6 млрд грн, или −17,1%). В то же время поступления от налога на прибыль предприятий превысили план на 29,2 млрд грн (+12,4%), а от НДФЛ и военного сбора — на 8 млрд грн (+3,4%).

Среди лидеров по приросту уплаты налогов государственными предприятиями за первое полугодие 2026 года — энергетика (платежи выросли на 41%, в том числе налог на прибыль — на 52,4%, дивиденды на государственную долю — на 320,2%) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (+69%). Фактически эти две отрасли обеспечили перевыполнение плана по налогу на прибыль и дивидендам в первой половине года.

Почему в следующем году все может быть иначе

Проблема бюджета-2027 заключается в том, что именно эти отрасли по итогам 2026 года вследствие российских атак могут понести наибольшие потери.

И это уже видно в цифрах ГНС за август: как заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, только по внутреннему и импортному НДС невыполнение плана за восемь месяцев достигло $1,35 млрд, причем четверть этой суммы пришлась именно на августовское недовыполнение поступлений от этого налога. Это тот самый месяц, когда противник вывел из строя «Запорожсталь» и «АрселорМиттал Кривой Рог» и усилил атаки на порты Большой Одессы.

Именно с учетом системного характера российских ударов по морским портам, торговым судам, железнодорожной и пограничной инфраструктуре объемы отгрузки зерновых из Одесской области сократились примерно с 6 млн до 4 млн тонн в месяц. Министерство аграрной политики уже снизило прогноз экспорта зерна на 2026/2027 маркетинговый год до 38−40 млн тонн (ранее — 43 млн тонн), а при худшем сценарии, по расчетам ведомства, недополученная выручка от агроэкспорта может достичь €10,8 млрд.

Bloomberg оценивал возможные потери ВВП из-за проблем с морской логистикой в диапазоне 2−5%. Замедление вывоза урожая уже ударило по закупочным ценам, а аграрии все чаще вынуждены хранить зерно не на элеваторах, а во временных хранилищах и полимерных рукавах прямо в поле. Снижение выручки экспортеров и производителей агросектора означает уменьшение базы для налога на прибыль и косвенное давление на занятость и поступления НДФЛ в отрасли.

Аналогично ухудшается ситуация в металлургии. 11 августа ракетный удар остановил «Запорожсталь», на которую в 2025 году приходилось до 43% выплавки стали в Украине. Через несколько дней рф атаковала производственные мощности «АрселорМиттал Кривой Рог». 12 сентября рф вновь обстреляла производственные мощности металлургического комбината в Кривом Роге. Отраслевые аналитики предупреждают: в случае длительного простоя обоих комбинатов страна рискует потерять до 72% производства стали.

Что касается энергетики, регулярные обстрелы добывающей инфраструктуры «Нафтогаза» уже вынудили компанию сокращать собственную добычу и наращивать импорт газа в преддверии отопительного сезона. Для бюджета это двойной риск: с одной стороны, энергетический сектор в 2026 году был одним из главных доноров прироста налога на прибыль и дивидендов госпредприятий; с другой — перебои с газо- и электроснабжением оказывают давление на экономическую активность в целом, а следовательно, и на всю налоговую базу, а не только на отдельную отрасль.

Три фактора неопределенности

Впрочем, с точки зрения реалистичности исполнения бюджета-2027 сама налоговая часть — не самое уязвимое звено. Гораздо острее стоит вопрос привлечения внешнего финансирования, прежде всего в рамках усиленного механизма сотрудничества с ЕС, которое запланировано на уровне 2493,0 млрд грн — то есть почти 44% всех доходов бюджета-2027.

Министр финансов Сергей Марченко признал, что непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2027 год при условии продолжения российской вооруженной агрессии против Украины оценивается примерно в $52,6 млрд, а ежегодная базовая потребность Украины во внешней поддержке остается на уровне около $50 млрд. То есть даже полное выполнение налогового плана не гарантирует финансирования запланированных 7272 млрд грн расходов — решающим остается вопрос, сможет ли Украина договориться с партнерами о новых траншах.

Таким образом, Украина входит в зиму 2026−2027 годов сразу с несколькими факторами неопределенности.

Во-первых, выдержат ли экономика и энергосистема очередной раунд осенне-зимней воздушной кампании рф и удастся ли на этот раз избежать масштабных и продолжительных отключений? Если противнику удастся повторить или превзойти прошлогодний масштаб ударов по генерации и добыче энергоресурсов, под вопросом окажется не только выполнение плана доходов, но и сама способность ведущих секторов экономики Украины сохранить объемы уплаты налогов, заложенные в макропрогноз.

Во-вторых, это вопрос внешнего финансирования — и здесь ставки не меньше. Согласятся ли партнеры покрыть нехватку бюджетных доходов новыми траншами или процесс согласования растянется на месяцы, как это уже неоднократно происходило с предыдущими пакетами помощи? От ответа на этот вопрос зависит, останется ли бюджет-2027 документом, который исполняют, или превратится в очередную смету, которую придется переписывать посреди года.

В-третьих, это готовность государства реально, а не на словах, бороться со схемами на таможне и в налоговой, а также с коррупцией в целом — фактором, который во время войны не только сокращает поступления, но и подрывает обороноспособность страны изнутри. Львиную долю запланированного прироста доходов правительство напрямую связывает с детенизацией, однако занижение таможенной стоимости импорта или схемы со «скрутками» пережили уже не одну смену правительства и руководства ГНС. Если борьба с ними и дальше будет ограничиваться громкими заявлениями без системных изменений в самих контролирующих органах, прирост налоговых поступлений в лучшем случае будет соответствовать лишь уровню инфляции и девальвации гривны.