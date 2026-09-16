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16 сентября 2026, 10:35 Читати українською

Проект бюджета-2027: более 131 млрд грн доходов зависят от повышения налогов

Верховная Рада уже рассматривает проект Госбюджета на 2027 год. Более 131 млрд грн его доходов зависят от решений, которые парламент еще не принял, в частности от повышения НДС и акцизов. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказывает, на что правительство планирует потратить более 8 трлн грн, откуда должно поступить финансирование и какие нововведения предусматривает главный финансовый документ страны.

Верховная Рада уже рассматривает проект Госбюджета на 2027 год.

Проект Госбюджета на 2027 год уже зарегистрирован в Раде (№ 16000). Объясняю, на что планируется тратить, откуда деньги и что появится нового.

Расходы государственного Бюджета-2027 (расходы + предоставление кредитов + погашение долга) правительство планирует в объеме более 8 трлн грн, а собственные ресурсы (доходы без грантов + ОВГЗ + приватизация) — 3,7 трлн грн. Разница — 4,3 трлн грн, и ее необходимо покрыть международными средствами.

Расходы бюджета более чем в 4 раза превышают расходы до полномасштабного вторжения.

Расходы: что меняется

  • Безопасность и оборона — 4,89 трлн грн. Ресурс увеличивается почти на 12% по сравнению с объемом средств, уже утвержденным на 2026 год. Безопасность и оборона — 66,8% всех расходов бюджета.

При этом нужно понимать, что 35,7% (1,73 трлн грн) этих расходов — европейские средства на оружие и технику, которые учитываются в специальном фонде бюджета, но могут поступать в натуральной форме.

  • Крупнейшие невоенные расходы традиционны:
    • социальная защита — 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн к 2026 году);
    • обслуживание государственного долга — 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн);
    • образование — 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн);
    • медицина — 292,5 млрд грн (+35 млрд грн);
    • громады и энергетика — 133,6 млрд грн.

В частности, на планы устойчивости регионов предусмотрено 60 млрд грн, на дополнительную дотацию громадам, пострадавшим от войны, — 30,4 млрд грн, на компенсацию разницы в тарифах — 18,2 млрд грн, на ГФРР — 2 млрд грн и другое.

Доходы: откуда деньги

1. Собственные доходы

3,2 трлн грн (+265,9 млрд грн к 2026 году). Наибольший рост доходов ожидается по НДС (+167,2 млрд грн), НДФЛ (+106 млрд грн за счет увеличения денежного обеспечения военных) и акцизам (+48,7 млрд грн).

Более 131 млрд грн запланированных доходов появятся, только если парламент примет изменения в Налоговый кодекс: например, увеличит НДС на 1 п. п. и акцизы на топливо на 4 п. п. Я лично оцениваю такие изменения как маловероятные.

Кроме того, если — здесь скорее «когда» — Рада продлит действие налога на прибыль банков в размере 50%, а Президент подпишет закон о налогообложении цифровых платформ, бюджет может получить 52,5 млрд грн. Они также заложены в бюджет.

Наконец, благодаря закону о посылках бюджет может получить почти 12 млрд грн, не учитывая, конечно, транш макрофина-2026.

2. Внутренние заимствования

ОВГЗ — 544,4 млрд грн, почти на 125 млрд грн больше, чем в 2026 году.

Для сравнения: за 8 месяцев этого года за счет ОВГЗ на финансирование бюджета направили 332 млрд грн, хотя планировали 235 млрд грн.

3. Международная помощь

Потребность для проведения обязательных расходов — тех, которые преимущественно учитываются в общем фонде, — составляет $52,6 млрд.

Партнеры подтвердили $20 млрд. Еще $32,6 млрд не покрыты. Это больше, чем расходы на социальную защиту, образование и медицину вместе взятые.

Нововведения

  • Правительство предлагает частично восстановить Дорожный фонд в размере 52,8 млрд грн: 34,2 млрд грн — на дороги общего пользования, 10,1 млрд грн — на погашение долгов, еще 8,5 млрд грн — громадам на дороги общего пользования местного значения, а также на местные дороги и улицы.
  • На оружие и технику для ВСУ направят средства, взысканные по делам БЭБ, НАБУ и ГБР, поступления от активов АРМА, штрафов Государственной аудиторской службы и АМКУ, а также плату за разрешения на экспорт оружия — аналогично законопроекту № 15400, который парламент вчера провалил.
  • Остатки Фонда на случай безработицы — 5 млрд грн — направят исключительно на пенсии. В предыдущие годы эти средства шли на «кешбэк» и другие программы поддержки бизнеса.
  • Правительство хочет самостоятельно определять, на что тратить средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
  • Правительство предлагает обязать город Киев погасить долг 2015 года перед государством — 332 млн грн.

После представления Бюджета-2027 в Раде народные депутаты подают поправки до 1 октября. Далее Бюджетный комитет готовит проект к рассмотрению в первом чтении. Первое чтение ожидается в парламенте в конце октября.

Автор:
Пидласа Роксолана
Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Пидласа Роксолана
Верховная Рада
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
16 сентября 2026, 11:53
#
Бюджет 2027 должен получить название — «В последний путь» — так как всё зависит от выжимания последних соков из бизнеса/населения, внутренних займов и внешней помощи.
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