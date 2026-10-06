monobank передумал вводить комиссию 0,5% за переводы

monobank пока не планирует вводить комиссию 0,5% за переводы на карты других банков. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский , комментируя информацию о возможном изменении тарифов.

monobank пока не планирует вводить комиссию 0,5% за переводы на карты других банков.

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«Комиссию за переводы на карты других банков пока вводить не планируем. Когда решим ввести, я вас проинформирую», — заявил Гороховский.

Напомним

Ранее в тарифах monobank появилась комиссия 0,5% за перевод собственных средств на карты Mastercard других банков. В то же время переводы на карты Visa должны оставаться без комиссии.

Предполагалось, что новые условия могут начать действовать с 18 октября 2026 г., однако впоследствии в банке заявили, что эта дата уже неактуальна.

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Таким образом, на данный момент комиссия 0,5% фактически не вводится. Если monobank примет такое решение позже, банк должен отдельно уведомить клиентов.

Другие тарифы на переводы остаются без изменений: переводы на карты NovaPay — 0,9%, а переводы за счет кредитных средств — 4%.

Возможная комиссия касалась именно переводов на карты других банков, а не обычных расчетов картой в магазинах или интернете.