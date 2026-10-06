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6 октября 2026, 9:26 Читати українською

Путин разрешил UniCredit продать подразделение в России

Глава россии владимир путин одобрил реорганизацию российского дочернего предприятия итальянского банка UniCredit и последующую продажу вновь созданного подразделения, как свидетельствует указ, опубликованный в понедельник на сайте правительства россии. Об этом сообщает Reuters.

Глава россии владимир путин одобрил реорганизацию российского дочернего предприятия итальянского банка UniCredit и последующую продажу вновь созданного подразделения, как свидетельствует указ, опубликованный в понедельник на сайте правительства россии.
Глава россии владимир путин одобрил реорганизацию российского дочернего предприятия итальянского банка UniCredit и последующую продажу вновь созданного подразделения
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Что известно

Реорганизация и продажа требовали одобрения президента в соответствии с российскими ограничениями в отношении сделок, связанных с активами, принадлежащими инвесторам из стран, которые москва считает «недружественными».

UniCredit долгое время был одним из крупнейших западных банков в россии, наряду с австрийским Raiffeisen и венгерским OTP, продолжая свою деятельность после вторжения в Украину, несмотря на давление со стороны европейских регуляторов выхода из рынка.

В мае банк сообщил, что заключил необязательное соглашение о продаже части своего российского банка «авторитетному частному инвестору» из Объединенных Арабских Эмиратов, оставив за собой только платежный бизнес в россии.

Читайте: UniCredit выходит из россии: итальянский гигант продает часть российских активов инвестору из ОАЭ

В UniCredit отметили, что разделят свой российский бизнес на две части и сохранят полное право собственности на подразделение, занимающееся платежными операциями, тогда как неизвестный покупатель из ОАЭ приобретет остальные. Сумма сделки не разглашалась.

UniCredit тогда заявил, что рассчитывает завершить сделку в первом полугодии 2027 года при условии получения соответствующих разрешений.

Intesa Sanpaolo, второй итальянский банк, работающий в россии, хотя и только в корпоративном сегменте, в сентябре 2023 года получил аналогичный указ Путина, но еще не разорвал связи с россией.

Центральный банк россии должен дать зеленый свет любым выходам с рынка, которые ввиду международных санкций тщательно проверяются также на Западе.

Напомним

«Минфин» писал, что итальянская финансовая группа UniCredit кардинально изменила стратегию выхода с российского рынка: вместо продажи дочернего «ЮниКредит Банка» рассматривается вариант полной ликвидации бизнеса и возвращения банковской лицензии. Финучреждение уже приступило к ускоренной распродаже активов и массовому сокращению персонала.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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