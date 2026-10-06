Депозиты украинцев выросли до 504 млрд грн: какие банки забрали большую часть новых денег

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2026, 11:16 Читати українською

Депозиты украинцев выросли до 504 млрд грн: какие банки забрали большую часть новых денег

За первые восемь месяцев 2026 года объем срочных депозитов населения в украинских банках вырос на 37,3 млрд грн., или 8% — до 504,2 млрд грн. Почти весь прирост обеспечили гривневые вклады: они увеличились на 34,4 млрд грн. (+10,8%), тогда как валютные — всего на 2,9 млрд грн. (+2%). Такие расчёты на основе статистики НБУ приводит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

За первые восемь месяцев 2026 года объем срочных депозитов населения в украинских банках вырос на 37,3 млрд грн., или 8% — до 504,2 млрд грн.
Гривневые депозиты растут быстрее валютных
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Больше гривневых срочных депозитов за этот период привлекли:

В валютном сегменте лидером стал Ощадбанк, увеличивший портфель на 2,69 млрд грн — до 30,25 млрд грн. Далее следуют Укргазбанк (+0,84 млрд грн), А-Банк (+0,79 млрд грн), Южный (+0,78 млрд грн) и ПУМБ (+0,72 млрд грн).

Три банка получили 61% нового прироста

ПриватБанк, Ощадбанк и monobank вместе обеспечили около 61% прироста гривневых срочных депозитов. В то же время, концентрация рынка существенно не изменилась: доля трех крупнейших банков выросла с 47% до 48%.

По темпам роста некоторые меньшие банки опережали лидеров: срочные депозиты Укргазбанка выросли на 17,2%, monobank — на 16,4%, А-Банка — на 16,4%, Южного — на 15,9%. Для сравнения, в ПриватБанке прирост составил 10,3%, а в Ощадбанке — 8,7%.

В то же время, по оценке Шевчишина, лидерство крупных банков не всегда объясняется высокими ставками. Значительную роль играют масштаб клиентской базы и концентрация государственных выплат.

Валютные депозиты растут значительно медленнее

В валютном сегменте ситуация остается слабее. Без прироста Ощадбанка общий результат был бы близок к нулю: отток средств из Укрэксимбанка и Райффайзен Банка в значительной степени компенсировал поступления в другие финучреждения.

Больше всего валютных срочных депозитов сократилось в Укрэксимбанке — на 3,83 млрд грн, в Райффайзен Банке — на 1,52 млрд грн.

По гривневым вкладам наибольший отток также зафиксирован в Укрэксимбанке — минус 2,13 млрд грн. В целом по гривне и валюте банк потерял около 5,96 млрд грн срочных депозитов населения с начала года.

Читайте также: Редкая гривна 1992 может стоить 37 000 грн: как распознать дорогую монету

При этом сам по себе отток депозитов из отдельного банка не свидетельствует об ухудшении его финансового состояния — на динамику могут влиять изменение депозитной политики, условия привлечения средств и структура клиентской базы.

Как мы писали: Укргазбанк получил нового руководителя: банк возглавит представитель ЕБРР Артем Шевалев

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Hennady
Hennady
6 октября 2026, 12:03
#
$11 млрд… А не хватає 27−29. ДумайТе, хто тримає кошти на депозитах
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Abramon и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами