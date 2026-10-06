Депозиты украинцев выросли до 504 млрд грн: какие банки забрали большую часть новых денег

За первые восемь месяцев 2026 года объем срочных депозитов населения в украинских банках вырос на 37,3 млрд грн., или 8% — до 504,2 млрд грн. Почти весь прирост обеспечили гривневые вклады: они увеличились на 34,4 млрд грн. (+10,8%), тогда как валютные — всего на 2,9 млрд грн. (+2%). Такие расчёты на основе статистики НБУ приводит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Больше гривневых срочных депозитов за этот период привлекли:

ПриватБанк — +9,51 млрд грн, до 87,81 млрд грн;

Сбербанк — +5,92 млрд грн, до 77,86 млрд грн;

Универсал Банк (monobank) — +4,39 млрд грн, до 24,82 млрд грн;

А-Банк — +2,30 млрд грн, до 17,86 млрд грн;

Укргазбанк — +2,02 млрд грн, до 11,98 млрд грн.

В валютном сегменте лидером стал Ощадбанк, увеличивший портфель на 2,69 млрд грн — до 30,25 млрд грн. Далее следуют Укргазбанк (+0,84 млрд грн), А-Банк (+0,79 млрд грн), Южный (+0,78 млрд грн) и ПУМБ (+0,72 млрд грн).

Три банка получили 61% нового прироста

ПриватБанк, Ощадбанк и monobank вместе обеспечили около 61% прироста гривневых срочных депозитов. В то же время, концентрация рынка существенно не изменилась: доля трех крупнейших банков выросла с 47% до 48%.

По темпам роста некоторые меньшие банки опережали лидеров: срочные депозиты Укргазбанка выросли на 17,2%, monobank — на 16,4%, А-Банка — на 16,4%, Южного — на 15,9%. Для сравнения, в ПриватБанке прирост составил 10,3%, а в Ощадбанке — 8,7%.

В то же время, по оценке Шевчишина, лидерство крупных банков не всегда объясняется высокими ставками. Значительную роль играют масштаб клиентской базы и концентрация государственных выплат.

Валютные депозиты растут значительно медленнее

В валютном сегменте ситуация остается слабее. Без прироста Ощадбанка общий результат был бы близок к нулю: отток средств из Укрэксимбанка и Райффайзен Банка в значительной степени компенсировал поступления в другие финучреждения.

Больше всего валютных срочных депозитов сократилось в Укрэксимбанке — на 3,83 млрд грн, в Райффайзен Банке — на 1,52 млрд грн.

По гривневым вкладам наибольший отток также зафиксирован в Укрэксимбанке — минус 2,13 млрд грн. В целом по гривне и валюте банк потерял около 5,96 млрд грн срочных депозитов населения с начала года.

Читайте также: Редкая гривна 1992 может стоить 37 000 грн: как распознать дорогую монету

При этом сам по себе отток депозитов из отдельного банка не свидетельствует об ухудшении его финансового состояния — на динамику могут влиять изменение депозитной политики, условия привлечения средств и структура клиентской базы.

Как мы писали: Укргазбанк получил нового руководителя: банк возглавит представитель ЕБРР Артем Шевалев