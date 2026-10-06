Инвестиции в ИИ разгоняют спрос: что будет с процентными ставками

Бум ИИ может привести к пересмотру нейтрального уровня процентных ставок по всему миру: рост инвестиций и спроса создает инфляционное давление, тогда как повышение производительности экономики действует в противоположную сторону, заявил заместитель главы Банка Японии Синъити Утида, его заявление передает Bloomberg. Какой эффект окажется сильнее, по его словам, пока неясно.

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Что говорят в банке Японии

Нейтральный уровень процентных ставок — это такой уровень ставки, при котором экономика растет нормальными темпами, и на нее не оказывается инфляционное давление. Он рассчитывается с учетом показателя r-star — это уровень процентной ставки, при котором денежно-кредитная политика не ускоряет и не замедляет экономический рост. Нейтральный уровень ставки, в свою очередь, представляет собой r-star с учетом инфляции.

По словам Утиды, бум инвестиций в ИИ создает двойственный эффект. С одной стороны, он порождает дополнительный спрос. Рост спроса поддерживает экономическую активность и может усиливать инфляционное давление, что в краткосрочной перспективе может потребовать более высоких ставок.

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С другой стороны, ИИ способен увеличить предложение товаров и услуг за счет роста производительности. Если компании благодаря новым технологиям смогут производить больше при тех же затратах, экономика получит дополнительный потенциал для роста без соответствующего ускорения инфляции. Это, по словам Утиды, может способствовать снижению r-star.

Влияние ИИ

Таким образом влияние ИИ на нейтральную ставку оказывается неоднозначным: рост спроса может толкать ее вверх, а повышение производительности — влиять в противоположную сторону.

Долгосрочный эффект ИИ для денежно-кредитной политики пока остается неопределенным, отметил Утида. Он добавил, что технологии могут сделать ненужными некоторые виды интеллектуального труда и усилить неравенство, поскольку люди с более востребованными техническими навыками получат больше преимуществ.