Доллар может потерять статус резервной валюты в течение 25 лет — гендиректор JPMorgan Chase

Американский доллар может утратить статус главной мировой резервной валюты, если Соединенные Штаты не смогут удержать глобальное экономическое и военное лидерство. С таким заявлением выступил генеральный директор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон в эфире программы Firing Line на канале PBS.

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По его словам, сохранение валютного доминирования напрямую зависит от возможности Вашингтона оставаться сильнейшим военным и экономическим государством планеты.

«Если через 25 лет мы не будем сильнейшей военной мощью и сильнейшей экономикой, мы тоже не будем и резервной валютой. Мир станет фрагментированным, и это будет очень опасно для нас», — подчеркнул глава JPMorgan.

В настоящее время на доллар приходится около 57% мировых валютных резервов. Хотя этот показатель постепенно снижается по сравнению с почти 70% в начале столетия, американская валюта все еще существенно опережает любых конкурентов.

Производственная уязвимость и угрозы дедолларизации

Опасения по ускорению дедолларизации усилились после замораживания активов Центрального банка рф в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину. Часть аналитиков предполагала, что жесткое использование финансовых санкций со стороны США вынудит другие страны искать альтернативные расчетные единицы.

Однако текущие исследования Федеральной резервной системы пока не обнаружили обвального или заметного оттока из долларовых резервов после этих событий.

В то же время, Даймон обратил внимание на другие критические пробелы в национальной безопасности США. В частности, речь идет о критической зависимости от поставок стратегического сырья из потенциально враждебных стран и недостаточных промышленных мощностей.

Среди главных вызовов для США банкир отметил:

Зависимость от Китая: долгое время США полагались на Пекин в поставках редкоземельных металлов, алюминия, специальных марок стали и промышленного оборудования;

Слабость ВПК: геополитические обострения и военный конфликт с участием Ирана выявили ограниченность американской оборонной промышленности при ведении длительной изнурительной войны;

Потребность в локализации: необходимость срочного возвращения стратегических производств непосредственно на территорию США.

Учитывая эти риски, JPMorgan запустил 10-летнюю инициативу Security and Resiliency Initiative с объемом финансирования в 1,5 трлн долларов. Программа направлена на поддержку внутреннего производства, энергетики, оборонного сектора, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и добычи критически важных минералов.

Интересно, что еще в июне 2025 года Даймон оценивал временный горизонт возможной потери долларом статус-кво в 40 лет. Однако за короткий период он значительно ухудшил свой прогноз, сократив этот срок до 25 лет.

Анатомия резервного статуса и отсутствие альтернатив

Как ранее писал Минфин, дискуссии о возможной дедолларизации мировой экономики активизируются каждый раз во время обострения геополитических конфликтов или геоэкономических трансформаций.

Однако статус резервной валюты определяется не только объемом ВВП страны-эмитента или численностью ее армии, но и глубокой ликвидностью финансовых рынков, надежностью правовой системы и высоким уровнем доверия государственным институтам.

Большинство макроэкономических аналитиков согласны с тем, что в настоящее время в мире отсутствует полноценная альтернатива доллару.

Китайский юань остается жестко регулируемым со стороны Пекина и не имеет свободной конвертируемости, евро ограничено раздроблением фискальных систем стран Еврозоны, а коллективные расчетные единицы типа проектов БРИКС пока остаются скорее политическими декларациями, чем действенными финансовыми инструментами.

Впрочем, все больше экспертов отмечают: если США не разрешат проблему быстро растущего дефицита государственного бюджета и не ликвидируют пробелы в стратегических цепях поставки, фрагментация глобальной финансовой системы ускорится. В этом сценарии доля доллара в международных расчетах и резервах центральных банков продолжит медленно сокращаться в пользу региональных валютных блоков.