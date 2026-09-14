Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 15 сентября. Доллар официально подорожал на 7 копеек, тогда как евро подешевел на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Доллар подорожал, евро снизился: Нацбанк объявил курс на 15 сентября
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Официальный курс валют
Официальные курсы валют на 15 сентября составят:
- 1 доллар США — 44,61 грн;
- 1 евро — 51,52 грн.
Для сравнения, по состоянию на 14 сентября официальный курс доллара составил 44,54 грн, а евро — 51,63 грн.
Что изменилось
По сравнению с предыдущим банковским днем гривна ослабла доллар, но укрепилась к евро.
Курс доллара вырос с 44,54 до 44,61 грн.
В то же время курс евро снизился с 51,63 грн. до 51,52 грн.
Источник: Минфин
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