Доллар подорожал, евро снизился: Нацбанк объявил курс на 15 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 15 сентября. Доллар официально подорожал на 7 копеек, тогда как евро подешевел на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Официальный курс валют

Официальные курсы валют на 15 сентября составят:

1 доллар США — 44,61 грн;

1 евро — 51,52 грн.

Для сравнения, по состоянию на 14 сентября официальный курс доллара составил 44,54 грн, а евро — 51,63 грн.

Что изменилось

По сравнению с предыдущим банковским днем гривна ослабла доллар, но укрепилась к евро.

Курс доллара вырос с 44,54 до 44,61 грн.

В то же время курс евро снизился с 51,63 грн. до 51,52 грн.