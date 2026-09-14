После закрытия межбанка в понедельник, 14 сентября, курс доллара поднялся на 17 копеек в покупке и на 18 в продаже, евро выросло на 26 копеек в покупке и на 25 — в продаже.
Межбанк закрылся ростом доллара и евро
Валютный рынок
|
Открытие 14 сентября
|
Закрытие 14 сентября
|
Изменения
|
44,48/44,51
|
44,65/44,69
|
17/18
|
51,39/51,41
|
51,65/51,66
|
26/25
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,34−44,81 грн. Евро покупают за 51,82 грн, а продают за 52,06 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85, евро — 51,82−52,05 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валют
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии