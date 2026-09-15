Шесть пенсий сразу на руки: кто из украинцев может получить деньги за полгода вперед

Пенсионер, официально выезжающий из Украины для постоянного проживания за границей, может получить пенсию сразу за шесть месяцев. Об этом рассказала адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Ольга Хомич.

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Когда пенсионеры получают пенсию авансом

Если пенсионер официально выезжает из Украины на постоянное проживание за границу и снимается с регистрации места жительства, он может подать заявление на выплату пенсии за полгода вперед.

Деньги насчитывают за шесть месяцев, начинающиеся после месяца снятия с регистрации.

Например, если человек снялся с регистрации в мае, выплата заранее будет касаться июня, июля, августа, сентября, октября и ноября.

Если пенсионер просто проживает за границей, но не оформлял постоянный выезд и остается на учете в ПФУ, получить шесть пенсий заранее нельзя. В таком случае выплаты продолжают поступать по обычному графику.

Сохраняется ли пенсия после переезда за границу

Официальный выезд на постоянное проживание за границу и получение шести пенсий заранее не означают окончательную утрату права на выплату.

Ранее закон содержал норму, позволяющую прекращать выплату пенсии за границей, если между Украиной и страной проживания не было соответствующего международного договора. 7 октября 2009 г. Конституционный суд признал такие положения неконституционными. Эту позицию подтвердил и Верховный Суд.

Таким образом, по словам адвоката, право человека на пенсию сохраняется вне зависимости от страны проживания. Возобновить выплаты можно даже после продолжительного перерыва.

Напомним, что вопрос выплаты украинских пенсий гражданам за границей долгое время был предметом судебных споров из-за устаревших норм закона.

В 2009 году Конституционный Суд Украины отменил ограничения, лишавшие выплаты людей без регистрации в Украине или при отсутствии специальных международных соглашений. Однако в 2023—2024 годах Пенсионный фонд ужесточил требования по регулярной физической или цифровой идентификации пенсионеров, находящихся за пределами страны. Поэтому для сохранения или возобновления начислений гражданам необходимо ежегодно подтверждать свое лицо через личный кабинет ПФУ или консульские учреждения.