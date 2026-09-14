В понедельник, 14 сентября, средний курс доллара подорожал на 1 копейку в покупке и на 3 копейку в продаже. Цена Евро в покупке осталась той же, а в продаже — подорожала на 3 копейки.
Курс валют 14 сентября: доллар и евро подорожали
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,34−44,80 грн. Евро покупают за 51,44 грн., а продают за 52,06 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,80, евро — 51,91−52,15 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,48/44,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,83/52,10 грн/евро.
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Источник: Минфин
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