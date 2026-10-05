ИИ забирает рабочие места: Билл Гейтс предложил облагать налогом роботов и ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что правительствам в будущем, возможно, придется ограничивать замену людей машинами в отдельных сферах и изменять налоговую систему из-за стремительного развития искусственного интеллекта. По его словам, речь идет о реформе налоговой системы, которая больше любых изменений, что происходили в течение его жизни. Об этом он заявил в новом эссе о влиянии ИИ и в интервью Axios.

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Гейтс предлагает оставить часть работы людям

Гейтс предполагает, что искусственный интеллект сможет превзойти людей в столь широком спектре задач, что простого переобучения работников, которые потеряют работу, будет недостаточно.

Он предложил концепцию «Human Reserved» — профессий или отдельных задач, которые будет решать общество оставлять за людьми даже в случаях, когда их способны выполнять ИИ или работы.

По аналогии Гейтс сравнивает это с природными заповедниками: общество может освоить определенную территорию, но сознательно не делает этого, чтобы сберечь то, что считает ценным.

Среди сфер, где люди, по его мнению, обладают очевидными преимуществами, Гейтс назвал уход за детьми и работу присяжных. В то же время, он не предлагает полностью запрещать ИИ в таких областях, как образование или здравоохранение. По его мнению, профессии могут оставаться за людьми, тогда как работники будут использовать ИИ как инструмент повышения эффективности.

Концепция может предусматривать как постоянное закрепление некоторых профессий за людьми, так и временную защиту работников, которым сложно перейти в другую сферу. Еще один вариант — постепенное внедрение ИИ вместо резкой замены работников.

Что предлагает сделать с налогами

Отдельно Гейтс предложил облагать налогом AI-токены и роботов. По его оценке, нынешняя налоговая система создает экономический стимул для компаний заменять человеческий труд машинами.

К примеру, если работнику выплачивают зарплату, работодатель платит связанные с ней налоги, тогда как приобретение работа может рассматриваться как бизнес-затраты.

По мнению Гейтса, налог на автоматизацию мог бы отчасти ослабить этот стимул.