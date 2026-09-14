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14 сентября 2026, 8:45 Читати українською

Сомалийский банк предложил женщинам использовать украшения как залог по кредиту

Сомалийский MyBank, один из крупнейших банков страны, предложил местным женщинам программу, по которой они могут использовать свои золотые украшения как залог по кредиту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление банка.

Сомалийский MyBank, один из крупнейших банков страны, предложил местным женщинам программу, по которой они могут использовать свои золотые украшения как залог по кредиту.

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Что говорит банк

MyBank утверждает, что лишь около 10% женщин в Сомали имеют доступ к официальным финансовым услугам и кредитованию. Основной преградой традиционно выступает отсутствие ликвидного залога или поручителей, необходимых для одобрения банковских займов. При этом многие жительницы страны получают золотые украшения в качестве свадебных подарков либо приобретают драгоценности самостоятельно на случай чрезвычайных ситуаций.

По оценкам сомалийского банка, около 1 млн местных женщин суммарно владеют примерно 20 тоннами золотых изделий, общая стоимость которых приближается к $3 млрд. Однако этот внушительный объем активов практически полностью «выключен» из реальной экономики и хранится без возможности приносить доход или служить финансовым инструментом.

Как отмечает Bloomberg, инициатива банка способна заметно оживить финансовый сектор Сомали: к концу 2025 года в 15 лицензированных коммерческих банках страны совокупные активы составляли $2,3 млрд, а совокупный кредитный портфель всей банковской системы не превышал $540 млн.

Какие кредиты могут предоставлять

MyBank готов предоставлять кредиты в размере до 100% рыночной стоимости ювелирных изделий 875−999 пробы (21−24 карата), прошедших экспертизу. Полученные средства заемщицы смогут свободно направлять на открытие и развитие бизнеса, оплату образования, медицинские услуги и личные нужды.

Условия программы предусматривают выдачу займов по ставке 10% годовых на срок до четырех лет. Драгоценности возвращаются владелицам сразу после полного погашения долга.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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