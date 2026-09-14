В Украине разоблачили масштабное производство фальсифицированного препарата для похудения «Biopatid»

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного производства и сбыта в Украине фальсифицированного препарата для похудения «Biopatid», в рамках которой сообщено о подозрении 27 участникам, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Что известно

По данным следствия, среди подозреваемых — организатор схемы и владелец подпольной лаборатории, владелица известной киевской клиники, таможенный брокер, работники лаборатории, упаковщики, менеджеры по продажам и рекламе, а также другие участники преступной деятельности.

Себестоимость основных материалов составила около 17 долларов, в то время как готовый препарат продавали по цене до 1,2 тыс. долларов. По предварительным данным, с начала этого года было произведено продукции на общую сумму более 5 млн долларов.

Организатор схемы, зная о высоком спросе на препараты для похудения и высокой стоимости лекарственных средств с действующим веществом — тирзепатидом, решил создать собственный нелегальный «фармацевтический бизнес». С этой целью он организовал работу подпольной лаборатории, где изготовляли аналог препарата без каких-либо разрешительных документов и контроля качества", — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой.

В последствии сырье использовали в подпольной лаборатории. Участники схемы создали сайт и страницы в социальных сетях, привлекли менеджеров по продажам и активно рекламировали препарат.

Его предлагали косметологическим кабинетам, клиникам и медицинским работникам в разных регионах Украины. К популяризации также привлекали блоггеров, актеров и других общественных лиц.

В рамках уголовного производства стражи порядка провели более 250 санкционированных обысков в местах изготовления, хранения, реализации и сбыта фальсифицированного препарата, а также в больницах и косметологических кабинетах.

Следственные действия были проведены в Киеве и Киевской области, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве, Виннице, Житомире, Николаеве, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

Во время обысков изъяты фальсифицированный препарат и сырье для его изготовления, оборудование подпольной лаборатории, упаковочные материалы и готовая полиграфическая продукция, документация и черновики, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Также правоохранители изъяли денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 15 млн грн, дорогие автомобили и другое имущество.