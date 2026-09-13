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13 сентября 2026, 15:18 Читати українською

«Платье мести» принцессы Дианы выставят на аукцион

Черное платье принцессы Дианы с открытыми плечами, которое пресса окрестила «платьем мести», впервые за 29 лет выставят на аукцион. Торги состоятся 9 декабря 2026 года в Нью-Йорке. Предварительная оценка лота составляет от $150 тысяч до $300 тысяч, следует из информации на сайте Sotheby’s.

Черное платье принцессы Дианы с открытыми плечами, которое пресса окрестила «платьем мести», впервые за 29 лет выставят на аукцион.

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Что известно о платье

Платье создала дизайнер греческого происхождения Кристина Стамболиан. Оно сшито из черного шелкового крепа. Его отличают перекрещенный плиссированный лиф, открытые плечи, облегающая асимметричная шифоновая юбка и ниспадающий сбоку шлейф. Длина платья составляет 77 см, обхват груди — 78 см, талии — 74 см, бедер — 82 см.

В 1997 году Диана выставила платье на благотворительный аукцион Christie’s вместе с 78 другими нарядами. Выручка от торгов была направлена организациям, помогавшим людям с раком и СПИДом. Платье продали за 39 098 фунтов стерлингов, или примерно $65 тысяч по тогдашнему курсу. Его купили супруги Бридж и Грэм Маккензи из Шотландии, владевшие франшизой Body Shop в Глазго. С тех пор платье оставалось в семье Маккензи.

Нынешняя владелица, Бридж Маккензи, приняла решение выставить платье на торги после смерти мужа. Часть выручки, как ожидается, направят NHS Lothian Charity в пользу Royal Edinburgh Hospital. Вместе с платьем продается редкий экземпляр каталога аукциона 1997 года, подписанный Дианой и Стамболиан.

Почему его назвали «платьем мести»

«Платье мести — самая сильная вещь, которую когда-либо носила Диана», — считает Джастин Пикарди, автор книги Fashioning the Crown: A Story of Power, Conflict and Couture (цитата по Financial Times).

Чтобы понять значение этого наряда, нужно вернуться к вечеру 29 июня 1994 года, когда журнал Vanity Fair проводил благотворительный ужин в лондонской галерее Serpentine. Диана появилась перед фотокамерами в черном коктейльном платье с открытыми плечами, дополнив образ ожерельем из нескольких нитей жемчуга с крупным овальным сапфиром. Как отмечает FT, этот образ был гораздо смелее привычного стиля принцессы: платье было коротким, облегающим и без бретелей. Однако легендарным его сделали обстоятельства того вечера.

Король Петербургской биржи и просто Штиглиц

Диана рассталась с тогда еще принцем Чарльзом в декабре 1992 года, хотя официально супруги еще не развелись. В вечер мероприятия по телевидению показали документальный фильм Charles: The Private Man, the Public Role («Чарльз: частный человек, публичная роль»), в котором Чарльз признался в супружеской неверности. Диана заранее узнала содержание программы и понимала, что за ее нарядом и поведением будут следить внимательнее, чем когда-либо.

Она собиралась надеть более консервативное платье Valentino, однако модный дом преждевременно сообщил об этом прессе. Тогда принцесса сделала более смелый выбор и надела платье Кристины Стамболиан, уже находившееся в ее гардеробе.

Диана заказала этот наряд в 1991 году, но поначалу считала фасон слишком откровенным. В тот вечер платье оказалось идеальным выбором. По оценке FT, принцесса излучала уверенность и современную элегантность и была совсем не похожа на прежнюю скромную девушку из британского высшего общества, которую пресса прозвала «застенчивой Ди».

Газета The Sun провозгласила, что «месть — это шик», поспособствовав появлению у платья его будущего названия. С тех пор идея после болезненного расставания надеть максимально эффектный наряд прочно вошла в массовую культуру как символ гордости и непокорности — особенно если человек считает, что с ним обошлись несправедливо, пишет FT.

«По-настоящему культовых платьев и образов очень мало, и это один из них. В тот момент ее стиль стал неподвластным времени, вечным — полной противоположностью ее пышному свадебному платью 1981 года», — говорит Пикарди.

По мнению Пикарди, легенда об этом наряде связана не только с самим платьем, но и с уверенностью Дианы и ее раскрепощенной манерой держаться. Она отмечает, что представительницы королевской семьи столь высокого ранга редко носят маленькие черные платья. Выбрав такой наряд, принцесса обратилась к наследию Коко Шанель, ставшей воплощением современной независимой женщины и превратившей маленькое черное платье в символ силы и свободы. Прежде черный цвет преимущественно ассоциировался с трауром.

«Эта универсальная история понятна каждому. Ее послание выходит далеко за пределы королевской истории и нарушения установленных правил. Речь о том, как постоять за себя и суметь сиять даже в настолько тяжелый момент», — говорит руководитель международного направления моды и сумок Sotheby’s Морган Халими.

Предметы-единороги

Одним из самых дорогих платьев, когда-либо проданных на аукционе, стало расшитое кристаллами «голое» платье, в котором Мэрилин Монро в 1962 году исполнила Happy Birthday для Джона Кеннеди. В 2016 году сеть музеев Ripley’s Believe It or Not приобрела его за $4,8 млн. Новую волну внимания платье получило после того, как Ким Кардашьян надела его на бал Met Gala в 2022 году.

В июле 2025 года оригинальная сумка Hermès Birkin Джейн Биркин была продана за 8,6 млн евро, став самым дорогим модным аксессуаром, когда-либо проданным на аукционе в Европе. Сумку приобрел гендиректор компании по перепродаже предметов роскоши Valuence Holdings Синсукэ Сакимото.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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