Доллар может подняться до 45 грн: аналитик назвал порог, при превышении которого курс начнет расти быстрее

На межбанковском валютном рынке на следующей неделе ожидаемый диапазон доллара будет составлять 44,50−44,85 грн. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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На что обращать внимание

По словам аналитика, главным ориентиром остается верхний предел прогнозного диапазона.

Если курс доллара на межбанке пробьет уровень 44,85 грн, это может открыть путь к отметке 45 грн за доллар и выше.

Что будет с наличным долларом

На наличном рынке ожидаемый диапазон доллара составляет 44,75−45,25 грн.

Это означает, что наличный рынок и дальше может удерживаться вблизи психологической отметки 45 грн.

Прогноз по евро

Для наличного евро возможно коррекция.

Среди факторов рост риска повышения ставки Федеральной резервной системы США на этой неделе, возможна коррекция пары EUR/USD, а также позиция Национального банка Украины.

Ожидаемый диапазон наличного евро — 51,5−52,5 грн.