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13 сентября 2026, 11:16 Читати українською

Наличный рынок притормозил: покупка валюты снизилась, но дефицит остается высоким

Активность населения на наличном валютном рынке за неделю минимально снизилась. Это произошло в основном из-за менее активной позиции покупателей валюты. Об этом свидетельствуют данные валютного рынка, проанализированные финансовым аналитиком Андреем Шевчишином.

Активность населения на наличном валютном рынке за неделю минимально снизилась.

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Что изменилось за неделю

За неделю среднесуточная покупка валюты населением снизилась на 0,4% — до $96,2 млн. В то же время среднесуточная продажа валюты выросла на 0,1% — до $67,1 млн.

В результате дефицит операций населения с наличной валютой снизился на 1,3% — до $29,1 млн. Это все еще очень значительные уровни, которые на 20% выше средних показателей этого года.

Почему активность могла снизиться

Аналитик отмечает, что часть колебаний можно объяснить статистическим эффектом, поскольку предыдущая неделя содержала обновление месячных данных.

Кроме того, после массированных обстрелов население активно покупает товары первой потребности и лекарства на случай возможного временного отсутствия части товаров.

Это может временно уменьшать объем свободных средств, направляемых на покупку валюты.

Ожидания остаются повышенными

Несмотря на маленькое понижение активности, девальвационные и инфляционные ожидания населения остаются завышенными.

Дефицит сделок с наличной валютой все еще находится на значительных уровнях.

Текущий показатель на 20% выше среднего значения в этом году.

Межбанк

За неделю среднесуточная покупка валюты снизилась на 9,3% до девяти недельного минимума — 385,6 млн долл. Предложение откатилось на 7,3% к 3-х недельному минимуму — 221,7млн долл.

Дефицит по клиентским операциям на межбанке снизился на 11,3% до 163,9 млн долл.

Дефицит и интервенции НБУ

Суммарный чистый спрос снизился на 10% до 193 млн долл. в сутки. Это все еще на 30% выше средних уровней этого года.

Интервенции НБУ синхронно снизились на 10% до среднесуточных 238,8 млн долл. Всего же интервенции составляли 1194 млн долл.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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