Национальный банк исключил ООО «Смартфинанс» из реестра коллекторских компаний. После этого компания не имеет права предоставлять услуги по урегулированию просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
НБУ исключил «Смартфинанс» из реестра коллекторских компаний
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Что известно
Решение по «Смартфинансу» Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 сентября 2026 года.
В сообщении регулятор не уточнил причину исключения компании из реестра.
Источник: Минфин
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