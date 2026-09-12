НБУ исключил «Смартфинанс» из реестра коллекторских компаний

Национальный банк исключил ООО «Смартфинанс» из реестра коллекторских компаний. После этого компания не имеет права предоставлять услуги по урегулированию просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.