Аналитики CryptoQuant ждут обвала биткоина

Биткоин приблизился к $80 000 на фоне роста оптимизма розничных инвесторов. Однако слабый спрос со стороны крупных игроков и признаки перегрева рынка повышают риск резкого снижения цены первой криптовалюты, заявили аналитики ончейн-платформы CryptoQuant.

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Чего не хватает биткоину для восстановления

Восстановлению биткоина не хватает четко выраженной поддержки спотового капитала, полагают ончейн-эксперты. Они обратили внимание, что активность розничных инвесторов остается высокой, тогда как спрос со стороны крупных участников выглядит слабее.

Аналитики CryptoQuant видят признаки истощения импульса цены. На этом фоне они считают высоко вероятным сценарий, при котором снижение курса запустит принудительное закрытие длинных позиций трейдеров и может дополнительно ускорить падение первой криптовалюты.

Одновременно специалисты CryptoQuant не фиксируют аномального роста крупных депозитов биткоина на централизованных криптобиржах.

По словам аналитиков, продолжающееся восстановление рынка не сопровождалось всплеском числа таких переводов, поэтому говорить о заметном усилении потенциального давления со стороны крупных продавцов пока рано. Сочетание высокой активности розничных инвесторов и более слабого спроса со стороны компаний и фондов делает нынешнее состояние биткоина нестабильным.

В ближайшей перспективе ожидать восстановления устойчивого бычьего тренда преждевременно, предположили эксперты CryptoQuant.

Ранее аналитики маркетмейкера Wintermute допустили, что биткоин может провести весь сентябрь в диапазоне $75 000−82 000. Дальнейшее направление двидения цены, по их оценке, будет зависеть от экономической ситуации и решений Федеральной резервной системы США (ФРС).