ЕК одобрила более 6 млрд евро на ПВО и дроны для Украины

Еврокомиссия одобрила выделение Украине дополнительных 6,1 млрд евро на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и радиоэлектронной борьбы. Об этом исполнительный орган Евросоюза сообщил в пятницу, 11 сентября, пишет DW.

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Что это позволит Украине

Решение позволит Украине закупать и американские ракеты-перехватчики PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot. «Теперь Украина также может приобрести необходимое оборудование Patriot, чтобы лучше защищать свое небо от неизбирательных атак россии», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Средства выделят из кредита ЕС в поддержку Украины (Ukraine Support Loan) в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро предназначены для оборонных нужд, еще 30 млрд — для бюджетной поддержки Украины.

Как Украина может получить PAC-3 до зимы

По словам еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, Украина будет пытаться получить как можно больше ракет-перехватчиков PAC-3 до наступления зимы.

Один из вариантов — страны, имеющие PAC-3 для Patriot, передадут Украине ракеты из собственных запасов, а позже получат назначаемые Киеву поставки, запланированные на 2027 год. По словам Кубилюса, у Украины уже есть понимание или договоренности с разными поставщиками и странами ЕС о поставках PAC-3 в следующем году.

«Насколько мы понимаем, НАТО тоже очень активно работает над этим. Я надеюсь, что это действительно удастся эффективно реализовать», — заявил Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе.

Для финансирования нового пакета Еврокомиссия согласовала пять исключений из стандартных условий Ukraine Support Loan, предусматривающих, прежде всего, покупку вооружений в Европе. Три исключения касаются производимых в Украине беспилотников и комплектующих, стоимость которых превышает установленные предельные значения, еще два — американского оборудования, прежде всего ракет PAC-3, что было разрешено на днях. Американское вооружение можно будет закупать, в частности, через координированный НАТО механизм PURL.

Евросоюз распределил все средства на оборону Украины на 2026 год

С новым решением Еврокомиссия распределила все 28,3 млрд евро, предусмотренные в рамках Ukraine Support Loan на оборонную поддержку Украины в 2026 году. Для этих средств уже определены конкретные закупки, поставщики, необходимое количество продукции и сроки реализации.

Из них 8,35 млрд евро уже выплачены, последующие выплаты, по данным Еврокомиссии, состоятся в ближайшее время. Перед перечислением средств ЕК проверяет контракты на соответствие условиям кредита и правилам закупок, согласованным со странами ЕС.