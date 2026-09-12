Арест средств должника: когда его налагают и как пользоваться счетом во время военного положения

Одной из мер принудительного исполнения решений является обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника. На практике это может означать арест средств на банковских счетах. В то же время арест счета не всегда означает полный запрет на пользование средствами. Во время военного положения физическое лицо-должник может осуществлять расходные операции с одного определенного счета в пределах установленной суммы, сообщает пресс-служба Минюста.

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Когда могут наложить арест на денежные средства

Закон Украины «Об исполнительном производстве» предусматривает обращение взыскания на денежные средства и имущество должника в качестве одной из мер принудительного исполнения решений.

Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на денежные средства должника в национальной и иностранной валютах.

Речь идет, в частности, о денежных средствах на счетах в банках и других финансовых учреждениях.

Арест применяется для обеспечения реального исполнения решения. Государственный или частный исполнитель налагает его путем вынесения соответствующего постановления.

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На какие средства нельзя налагать взыскание

Закон определяет средства, на которые не может быть наложено взыскание.

В частности, это средства на счетах со специальным режимом использования и других счетах, на которые взыскание запрещено законом.

Также статья 73 Закона Украины «Об исполнительном производстве» определяет выплаты, которые защищены от взыскания.

Среди них:

выходное пособие при увольнении работника;

компенсация расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;

материальная помощь лицам, утратившим право на пособие по безработице;

пособие в связи с беременностью и родами;

единовременное пособие при рождении ребенка;

пособие при усыновлении ребенка;

пособие на детей, в отношении которых установлена опека или попечительство;

пособие на лечение и погребение;

отдельные выплаты, связанные с причинением вреда здоровью или потерей кормильца.

Если арест наложен на средства, на которые законом запрещено обращать взыскание, он подлежит снятию.

Когда снимается арест со средств

Основания для снятия ареста определены в статье 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Среди них:

документальное подтверждение того, что счет должника имеет специальный режим использования или обращение взыскания на средства на нем запрещено законом;

поступление исполнителю суммы, необходимой для удовлетворения требований всех взыскателей, уплаты исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов;

получение документов, подтверждающих полный расчёт за имущество должника, приобретённое на электронных торгах;

погашение задолженности по уплате периодических платежей, если исполнение решения может быть обеспечено без обращения взыскания на имущество;

получение исполнителем судебного решения об отмене мер обеспечения иска.

Это не полный перечень оснований для снятия ареста.

Если при наложении ареста был нарушен установленный законом порядок, арест с имущества должника может быть снят по постановлению начальника соответствующего отдела государственной исполнительной службы.

В остальных случаях арест может быть снят по решению суда.

Что должен сделать банк или должник

Если банк или небанковский поставщик платежных услуг предоставит исполнителю документы, подтверждающие, что на средства на счете запрещено обращать взыскание, исполнитель обязан снять с них арест не позднее следующего рабочего дня после получения таких документов.

При этом важно, какую информацию банк предоставил исполнителю.

Верховный Суд в постановлении от 29 января 2025 года по делу № 279/809/24 отметил: если банк не уведомил государственного исполнителя о том, что счет имеет специальный режим использования, действия исполнителя по наложению ареста и последующему списанию средств нельзя считать противоправными.

Должник также может самостоятельно предоставить исполнителю документы, подтверждающие защищенный характер средств. После этого арест с таких средств должен быть снят.

Как пользоваться арестованным счетом во время военного положения

Во время военного положения физическое лицо-должник может пользоваться частью средств на одном текущем счете, даже если на средства наложен арест.

В течение календарного месяца с такого счета можно осуществлять расходные операции на сумму, не превышающую двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете на 1 января текущего года.

В пределах этой суммы взыскание с указанного счета не производится.

Также должник может уплачивать с такого счета налоги и сборы без учета наложенного ареста.

Как определить счет для расходных операций

Пользоваться средствами в таких пределах можно не с любого арестованного счета.

Сначала должник должен официально определить один текущий счет для осуществления расходных операций.

Если средства арестованы на нескольких счетах, даже в разных банках, можно определить только один текущий счет в одном банке.

Для этого необходимо подать заявление в орган государственной исполнительной службы или частному исполнителю, наложившему арест.

Заявление можно подать:

в бумажной форме — лично или по почте;

в электронной форме — с соблюдением требований законодательства об электронных документах и электронном документообороте.

В заявлении необходимо указать номер текущего счета и название банка, в котором он открыт.

Должник несет ответственность за достоверность указанной информации.

Что должен сделать исполнитель

Государственный или частный исполнитель в течение двух рабочих дней со дня получения заявления должен вынести постановление об определении счета для расходных операций.

Не позднее следующего рабочего дня после вынесения постановления его направляют в банк.

Если в отношении должника открыты другие исполнительные производства, исполнитель проверяет эту информацию и направляет постановление другим органам ГИС или частным исполнителям, осуществляющим принудительное исполнение.

В таком случае определенный счет будет считаться счетом для расходных операций и в рамках этих производств.

Даже если исполнительное производство или совершение исполнительных действий приостановлено, это не является основанием для отказа в определении такого счета.