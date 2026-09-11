После закрытия межбанка в пятницу, 11 сентября, курс доллара поднялся на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже, евро выросло на 5 копейки в покупке и на 2 коп в продаже.
Межбанк закрылся ростом доллара и евро
Валютный рынок
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Открытие 11 сентября
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Закрытие 11 сентября
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Изменения
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44,44/44,49
|
44,48/44,51
|
4/2
|
51,60/51,64
|
51,65/51,66
|
5/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,33−44,83 грн. Евро покупают за 51,44 грн., а продают за 52,09 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,88, евро — 51,95−52,15 грн.
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Источник: Минфин
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